114年台灣健康城市暨高齡友善城市獎 雲林縣非6都第1全國第4

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣近年積極致力於推動健康城市暨高齡友善城市，透過跨局處合作模式整合在地資源，同時將聯合國永續發展17項指標(SDGs)融合於內，推動具在地特色之健康城市暨高齡友善城市，並打造永續減碳的韌性城市，藉此更強化促進高齡者的健康幸福，提高高齡者社會參與度，營造高齡友善健康環境。

雲林縣政府角逐衛生福利部國民健康署「114年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」歷經2階段評選，包含水利、衛生、城鄉、警察、計畫等局處5件作品榮獲健康城市獎類-「城市夥伴獎」、「健康平等獎」，及高齡友善城市獎類-「創新獎」、「活躍獎」等四大獎項及一項海報獎，再度創造佳績，獲獎成績持續為非6都第1，全國第4。今(11/28)日特別由謝淑亞副縣長領隊北上接受衛福部表揚，對於縣府團隊積極並持續的努力創新，無疑是最大的肯定。

副縣長謝淑亞表示，連續6年縣府團隊屢獲突破性佳績，從難以獲獎到連續獲得斐然成績，更能體現縣府極力推動健康城市及高齡友善城市的政策目標。今(114)年縣府團隊，持續積極努力創新，再接再厲，獲獎數除6都外，仍為各縣市之冠！充分展現雲林縣推動台灣健康城市暨高齡友善城市的決心，並為縣民打造健康宜居城市，推動成果斐然。

今年獲獎獎項如下:

健康城市獎類-城市夥伴獎

雲林溪從環境改造到社區再生，正逐步重現河川之美，成為人與自然共生的典範，雲林溪沿線的改變不僅讓河川恢復生命力，更讓居民重新與自然連結。不論雲林溪上河圖展示區、MOOVO公共自行車據點、健康步道與雲林幣體驗區、長青竹杖推廣據點、水環境巡守隊、雲林山線社區大學培力學堂與撫錢青年創業基地等，全面展現從教育推廣、環境保育到青年創生的多元成果。沿線據點融入地方文化、智慧交通與生態美學，體現出充滿活力的永續實踐。未來，將更積極推動公私協力與社區共創，持續為雲林溪注入創生能量，讓雲林溪成為串聯地方產業、文化與生態的重要軸線。秉持「宜居城市、親水共生、生態永續、人文廊道」的精神，期盼透過全民參與，共同守護咱ㄟ雲林溪，讓河川之美長流不息，城市共生永續，讓希望在雲林綻放。

健康城市獎類-健康平等獎

雲林縣以「運用人性與科技翻轉偏鄉醫療落差—跨界共築幸福新草嶺」為主軸，結合台大雲林分院、成大斗六分院及在地社區、企業與協會力量，跨越偏鄉醫療藩籬，讓照護不再因距離而受限。透過設立假日急診醫療站、巡迴醫療、行動診間（巡迴醫療車）、遠距會診與全人健康照護加值方案，逐步建構「醫療上山、健康落地」的照護網絡；並以草嶺山林地貌為核心，打造全人醫療與森林療癒基地，讓生理、心理與社區共同療癒、共榮發展。

高齡友善城市獎類-創新獎

雲林縣政府以「牽銀髮動全生－銀髮健康數位革命－創新科技翻轉偏鄉人生」計畫，整合產官學研能量，以雲林幣為核心，結合「樂齡數位學習平台」、「健康活動參與平台」、「智慧健康步道」與「運動科技示範中心」等數位平台，打造友善高齡的智慧科技環境，帶動長者主動學習與健康運動。本案並推動以「智慧科技貼近人性、智慧參與健康無距」為主軸，不僅縮短城鄉及數位落差，更提升長者身心靈健康與家庭和諧，成功讓雲林成為推動「健康台灣」的典範縣市。

此外，雲林縣另以「打詐無極限－健康雲林逗陣行」計畫，將高齡友善與防詐融合為核心，整合縣府各局處、金融機構、社區與志工能量，推動跨域合作防詐行動，打造長者「看得懂、用得上、信得過」的智慧安全網。透過「打詐雲林隊」行動機制，結合長青食堂、宮廟宣導、電台廣播、雲林幣App及打詐儀錶板等數位工具，全面提升長者識詐力。「打詐無極限－健康雲林逗陣行」計畫展現雲林縣落實「健康融入所有政策」與SDG17夥伴關係精神，成功打造全民參與、世代共好的高齡友善安全城市。

高齡友善城市獎類-活躍獎

面對高齡化挑戰，雲林縣政府長期推動「社區規劃師輔導型計畫」，串聯跨領域專業與在地居民共同參與，從空間改善、推動終身學習、打造長者參與舞台，展現長輩的活躍且多元的生命力。未來將持續深化高齡友善實踐，打造安心生活、活躍樂齡的幸福家園。

謝淑亞副縣長表示，高齡友善城市和健康城市是現代社會追求的重要議題之一。為了提升及營建適合長輩居住和生活的環境，縣府持續建設適合高齡者需求的設施和服務，將雲林溪注入創生能量，讓永續成為日常生活的一部分，重現河川之美，成為人與自然共生的典範。同時跨越偏鄉醫療藩籬，讓照護不再因距離而受限。透過設立假日急診醫療站、巡迴醫療、行動診間（巡迴醫療車）、遠距會診與全人健康照護加值方案，建構「醫療上山、健康落地」的照護網絡；另打造友善高齡的智慧科技環境，帶動長者主動學習與健康運動，並推動以「智慧科技貼近人性、智慧參與健康無距」為主軸，縮短城鄉及數位落差，同時串聯跨領域專業與在地居民共同參與，從空間改善、推動終身學習、打造長者參與舞台，展現長輩的活躍且多元的生命力，更積極推動跨域合作防詐行動，打造長者「看得懂、用得上、信得過」的智慧安全網，讓每一位鄉親都能在熟悉的土地上安心生活。

謝副縣長強調，此次獲獎代表雲林縣在高齡友善推動醫療可近性與智慧創新及永續實踐領域的努力獲得肯定，未來將持續推動全齡健康與永續幸福的宜居城市，實現「健康平權、幸福雲林」的願景。