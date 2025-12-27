114年嘉縣阿里山高山茶冬季優良茶競賽頒獎 最大贏家為高帝園茶業邱詩富

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府及梅山鄉農會舉辦的114年阿里山高山茶冬季優良茶競賽，今27日在梅山幸福廣場舉行頒獎暨展售會，邱詩富和郭欣諭分別獲得烏龍組與金萱組特等獎，高帝園茶業邱詩富今年分別奪下梅山鄉、阿里山鄉農會和梅山鄉公所特等獎，是今年冬茶評鑒的最大贏家。

本次競賽繳茶點數為青心烏龍組1,000點、金萱茶組302點，共1,302點，參加競賽者需實名制報名並繳交台灣生產可溯源茶葉，12月6日繳茶後由農糧署南區分署及嘉義縣政府派員隨機抽檢。

廣告 廣告

繳交茶樣重新編碼後由主審郭寬福帶領見習評審楊小瑩副及18名初審委員進行初審，淘汰率約20%；隨後由茶改場作物改良科長林金池、前魚池分場長郭寬福及茶改場南部分場長林儒宏進行複審，展售會由縣長翁章梁、立委陳冠廷、蔡易餘和梅山農會總幹事黃書賢等人親自頒獎。

林儒宏分場長表示，大阿里山茶區受7至8月強降雨及西南氣流影響，9月下旬至10月中旬降水又明顯轉弱，「前濕後乾」導致茶樹生育受到影響，所幸茶農朋友們發揮優異田間管理能力，做出適當調節，在11月上旬至立冬前後採摘，產製茶葉具發酵香，整體而言冬茶品質仍在水準之上。

郭寬福分場長指出，今年評比茶樣菁味情況減少，表示茶農在曬菁、攪拌的掌握上更加進步，比賽有利於茶農更注重茶園管理及製茶技術，在適當時機採摘優良茶菁則有助提升茶葉品質，恰當乾燥度有助於茶葉保存。

翁章梁表示，許多茶農及茶商都很關注競賽成績，成績出爐後獲獎茶葉就會立刻被搶購，每次的買氣都很好。

嘉義茶已經有50年的時間，50年來茶農們共同維護阿里山茶口碑，期望大家繼續維護這塊招牌，讓阿里山高山茶變成高山茶的重要品牌。

翁章梁也說，比賽茶產量有限，非常適合做為過年送禮的禮物，帶著好茶送朋友一定很有面子！歡迎大家一起來購買。

圖說：嘉義縣政府及梅山鄉農會舉辦的114年阿里山高山茶冬季優良茶競賽，今27日在梅山幸福廣場舉行頒獎暨展售會，邱詩富和郭欣諭分別獲得烏龍組與金萱組特等獎，高帝園茶業邱詩富今年分別奪下梅山鄉、阿里山鄉農會和梅山鄉公所特等獎，是今年冬茶評鑒的最大贏家。（記者吳瑞興翻攝）