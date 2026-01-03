114年嘉義縣冬季阿里山高山優良茶和兩岸鬥茶大賽 嘉縣茶業工會舉辦今頒獎
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣阿里山茶業協會、嘉義縣總工會及中華民國製茶工會全國聯合會共同主辦「114年嘉義縣冬季阿里山高山優良茶比賽和兩岸鬥茶大賽」，今日舉行頒獎典禮。
嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、陳冠廷及嘉義縣總工會理事長鄭介維等人親臨現場，由翁章梁向獲獎茶農頒發匾額，表達祝賀與肯定。
本次冬茶比賽包含青心烏龍組107點、金萱組54點、韻香烏龍組41點，共202點參賽茶樣，分為初審、複審及決審3個階段，程序嚴謹公正。
青心烏龍組特等獎由谷宇製茶賴素鳳榮獲；頭等獎祥元茗茶有限公司盧瑞祥、谷宇製茶賴素鳳、協泰茶業簡秀宸及峨眉茶莊徐明鋒共4位獲得，現代茶業李少夫、葉翠娥共獲得3個金等。
金萱組頭等獎分別為湘林茶業簡伯修（頭等壹）、祥元茗茶有限公司盧瑞祥，以及幼林製茶廠林備榮；韻香烏龍茶組頭等獎由林建村（頭等壹）及十三製茶王俊傑榮獲。
另外在兩岸鬥茶茶王爭霸賽中，林園製茶林士評勇奪「兩岸茶王」，現代茶業蕭吉森和陳家馨獲得「特別金獎」及現代茶業葉翠娥、李少夫也獲得金獎，可說是兩岸茶葉大賽的大贏家。
翁章梁表示，嘉義茶產業已發展50年，茶農朋友用50年的時間打造阿里山高山茶這個品牌，如今國內外都對阿里山茶有著高度信任感。除了茶農的努力，農會、合作社、製茶公會也積極辦理茶葉比賽，維持茶葉品質。
今年更推出茶包產品，過去人們都認為茶包的茶是製茶的殘餘品，用茶葉碎屑做成，但現在的茶包是以真正茶葉製成，並選用讓茶葉可以舒展的包裝，非常適合上班族在辦公室輕鬆喝茶，也歡迎大家一起品嘗阿里山冬茶。
今年烏龍茶組整體表現穩定，香氣清揚、發酵度適中，果香明顯，得獎茶樣充分展現阿里山高山冬茶特色。
金萱組頭等獎茶樣散發桂花、梔子花、荔枝、釋迦及牛奶等花果甜香；韻香型烏龍茶屬中度發酵，加工過程著重萎凋與攪拌；頭等茶具花果甜香，茶湯圓潤平衡、甘醇且後韻持久。
圖說：嘉義縣阿里山茶業協會、嘉義縣總工會及中華民國製茶工會全國聯合會共同主辦「114年嘉義縣冬季阿里山高山優良茶比賽和兩岸鬥茶大賽」，今日舉行頒獎典禮，氣氛熱烈。（記者吳瑞興攝）
