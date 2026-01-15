114年固定桿超速取締第一名近萬件 南投警提醒用路人注意安全

鹿谷鄉151線10.07公里處一年取締超速即達9千 2百多件，警方請大眾注意保持距離與速度。（南投縣交通隊提供）





南投縣為觀光大縣，每年觀光人潮十分可觀，農曆年即將來臨，縣府交通隊特別公布114年全年度縣內固定測速照相桿取締的件數，光是前五名就已達到24,054件，十分可觀，提醒大眾務必注意行車安全。

為強化道路路段車速管理、預防交通事故，南投縣府警察局公布114全年度縣內固定式測速照相桿取締數據。其中鹿谷鄉縣道151線10.07 公里處，因路段為直線下坡且往返溪頭車流頻繁，全年度共取締9,205 件，位居全縣測速照相取締的首位。交通隊呼籲駕駛人行經該路段及相關易違規路段時，務必遵守速限規定，確保自身與他人行車安全，亦可避免受罰。

廣告 廣告

縣內固定桿超速取締件數可觀。（南投縣交通隊提供）

南投縣警察局交通隊表示，溪頭自然教育園區近年入園人次持續增加，伴隨車流量提升，違規情形也明顯的隨之上升。鹿谷鄉縣道151線固定桿設置目的在於提醒駕駛用路人降低車速，共同維護交通安全。

交通隊統計，114年全縣固定桿超速取締件數前五名依序為：鹿谷鄉151線10.07公里處，共9,205件；竹山鎮臺3丙線4.7公里處，共4,494件；中寮鄉139線47.5公里處，共3,613件；竹山鎮臺3線227.7公里處，共3,594件；草屯鎮臺14乙線5.9公里處，共3,148件。

竹山鎮臺3丙線4.7公里處，7月份取締839 件、8月份742件、9月份824件、10月份514件、11月份704件、12月份871件，呈現下降後又上升的趨勢，希望用路民眾提高警覺維護行路安全。

交通警察隊呼籲，南投縣山區道路多為彎曲及坡道，行車應隨時注意速限並保持安全距離，避免因駕駛不慎造成違規或事故，共同營造安全的用路環境，才能讓每一段旅程平安順利，讓交通環境更友善、更安全。



更多新聞推薦

● 北市無差別連續攻擊事件偵結 北檢：張文涉犯7罪、無共犯，但身亡不起訴