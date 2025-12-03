「114年國家警光獎」新北警勇奪多項大獎

新北市警察局全體獲獎人員合影。(圖:新北市警察局提供)

內政部警政署於二日舉行「一一四年國家警光獎」頒獎典禮，典禮現場掌聲與榮耀交織，象徵年度最具代表性的警政成果齊聚一堂。新北市政府警察局今年在團體與個人組皆斬獲佳績，多項表現受到中央肯定，充分展現在治安、交通管理與預防犯罪領域的深厚實力與持續精進的執行力。

新北市警察局三日表示，今年新北警在團體組獲獎的三個面向，皆為與市民生活安全最息息相關之核心工作，成績斐然，一、偵查犯罪類（刑事警察大隊）第一名善用科技偵查工具並強化跨域合作機制，成功偵破多起重大刑案，以縝密偵查與高效率執行，展現堅定打擊犯罪的決心與能力；二、預防犯罪類（刑事警察大隊）第二名深耕社區、強化識詐防詐宣導，塑造民眾高度警覺力，有效降低犯罪風險；三、改善交通類（交通警察大隊）第二名透過科技執法與事故熱點管理，落實精準攔查並提升行車環境整體安全。

面對詐欺、槍砲與暴力犯罪等治安核心議題，今年新北警共有四名同仁在個人組榮獲優等。一、刑事警察大隊偵查佐葉凱原（打擊詐欺類／優等）；二、三重分局偵查隊偵查員劉昱宏（反黑肅槍類／優等）；三、刑事鑑識中心股長陳福振（綜合評量類／優等）；四、訓練科警員吳雅筑（綜合評量類／優等）並獲警政署一一三年「全國警察教育訓練楷模」，大幅提升同仁福祉與專業發展。

新北市警察局長方仰寧表示，「新北幅員廣大、人口密集，同仁在面對繁重勤務與多元治安挑戰時，依然以高度熱誠與專業守護城市安全，這些獎項是對所有新北警最真實、也最實至名歸的肯定」，強調，新北警將持續推進科技警政、精準打詐、交通安全維護等核心工作，強化跨部門合作與社區連結，落實「城市安全、警緊守護」的使命，讓市民每天都能切身感受到安全與安心，成為新北城市韌性與發展的堅實後盾。