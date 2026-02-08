114年國臺圖讀者閱讀興趣分析 電子書借閱持續成長

心理慰藉及家庭溫情圖書受歡迎。(國臺圖提供)

健康保健養生類的書籍，也受到讀者喜歡，借閱量也相當高，(國臺圖提供)

國立臺灣圖書館公布114年借閱統計與借閱圖書排行榜，去年國臺圖借閱達26萬924人次、總借閱冊數累計89萬9,242冊，實體書外借54萬3,786冊，占全年借閱量的60.47%；電子書借閱35萬5,456次，占39.53%，其中，電子書借閱量比113年增加，顯示線上閱讀年年成長與數位學習成為趨勢。

國立臺灣圖書館閱覽典藏組編審蔡美蒨指出，114年國臺圖實體書借閱排行榜前20名中，文學類圖書有19本，又以穿越與重生為主題的小說占大多數，包括于東樓的武俠小說《短刀行》、美國醫學驚悚天后泰絲·格里森(Tess Gerritsen)的《小提琴家》等皆入榜；日本知名高人氣作家東野圭吾的推理小說《謊言裡的魔術師》、《和魔女共度的七天》、《你殺了誰》更是獨占3席，其近期以奇幻療癒、直擊心靈深處的代表作《祈念之樹》也進入文學類圖書借閱排行榜前20名，成為作品上榜最多作家，而這也顯示出穿越與重生、驚悚、推理等小說最受讀者歡迎。

至於非文學類排行榜中，心理勵志與投資理財仍是兩大主軸。禪宗住持枡野俊明的《剛剛好，就是最好》、《50歲後隨心所欲的生活》、臺灣科技業和金融業出身的暢銷作家郝旭烈的《致富覺察》，從覺察、觀察，到洞察，點開理財知識和投資概念等都相當熱門。至於科普類排行榜中與飲食保健相關的《90%的病，控糖就會好》、《代謝：破解加工食品、營養和現代醫藥的偽裝和謊言》及《更新粒線體，根治慢性病》，都顯示人們對健康的重視。另一方面，提升職場工作技巧也是許多人關注的焦點，如《ChatGPT最強實戰工作術》、《翻倍效率工作術》也都上榜。

在電子書借閱排行表現方面，114年度統計顯示，電子書熱門閱讀主題以心理成長、生活應用、自我學習及情緒調適相關內容為主，如《原子目標：早上1分鐘，改變一整年！》、《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》、《做自己的生命設計師》等作品，透過單元化章節與具體行動引導，協助讀者在零碎時間中累積改變的能量，反映讀者對於自我提升與日常實踐型閱讀的高度需求，同時也顯示電子書已成為支援現代讀者自主學習與生活應用的重要閱讀資源。