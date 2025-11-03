114年土庫鎮匹克球比賽 民眾參與促進心肺功能提升健康體能

▲114年土庫鎮匹克球比賽。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】匹克球的誕生始於1965年美國西雅圖，當時3個家庭進行聚會時，為了讓一群覺得無聊的孩子們有事可做，於是以現有的羽球網、木製球拍、塑膠孔球，就讓孩子們隔著球網對打。沒想到數十年後，成為全美、甚至全球的熱門運動。

台灣是在民國103年正式引進並推廣匹克球運動。「中華民國匹克球協會」則在是105年11月成立。土庫鎮亦不落人後，於111年8月25日正式成立「雲林縣土庫鎮網球及匹克球協會」，除了網球運動外，近年積極投入匹克球運動。

土庫鎮長陳特凱亦是此協會會員，特凱鎮長表示：「匹克球融合羽球、網球與乒乓球特性，規則簡單、容易上手，從6歲到96歲的民眾皆能參與。」透過這項運動，不僅能促進心肺功能、提升健康體能，更能在互動中培養團隊精神與增進社區情誼。特凱鎮長每週也會利用閒暇時間參與球聚，以實際行動推廣這項全民運動。

在鎮長帶領之下，在113年爭取補助經費，改善風雨網球場設施，讓球場的硬體設施更為完善。於114年添增了匹克球設備，完善的設施與友善的氛圍吸引越來越多的球友加入此協會。

鑑於投入匹克球會員與日俱增，期望透過比賽的方式來做自我挑戰、提升球技的聲音也愈發強烈，故匹克球會會長萌生了舉辦會內賽的想法，特別訂於114年11月2日(星期日)下午15時至20時，假土庫鎮風雨網球場辦理「土庫鎮匹克球團體邀請賽」(採團體循環賽制)，藉此活動之舉辦，推廣匹克球運動，讓土庫鎮民能夠了解此項運動、愛上匹克球運動。

此會特別感謝土庫鎮公所及土庫鎮民代表會指導，讓匹克球運動引領風潮，打造活力滿滿的新土庫。