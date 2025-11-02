114年地價稅 11/1開徵

嘉義縣財政稅務局表示：本（一一四）年地價稅訂於十一月一日至十一月三十日止開徵，地價稅繳款書自十月二十三日起陸續寄發，繳納期限至十一月三十日（因遇例假日順延至十二月一日）止，以今年八月三十一日為「納稅義務基準日」，依據地政機關土地登記簿登載土地所有權人為納稅義務人。

提醒您請記得如期繳納，避免因遲延繳納而被加徵滯納金（每逾繳納期限三日，加徵本稅一%滯納金，最高加徵十%），如未收到繳款書或繳款書遺失，請向該局或其所屬分局申請補發。

該局進一步說明，本（一一四）年地價稅係按一一三年申報地價計徵，累進起點地價為六十八萬三○○○元（稅率千分之十）。