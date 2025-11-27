114年地方特考、離島特考增額567名

114年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試增列需用名額567名。（考試院提供）

考試院院會今（27）日通過，114年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試增列需用名額567名，以符合用人機關需求。各類科增列需用名額相關資訊，請上考選部全球資訊網查詢。

考試院說明，114年地方特考、離島特考預訂於114年12月6日到8日舉行，2項考試原提報需用名額為1,759名，為因應用人機關新增的用人需求，增列567名需用名額，其中地方特考557名，離島特考10名，連同原公告需用名額，合計本2項考試需用名額為2,326名，其中地方特考2,289名，離島特考37名。