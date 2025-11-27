114年天母SOGO週年慶登場 士林警加強管制維護交通秩序

MEITU 20251127 103035334

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】114年天母 SOGO 百貨周年慶自 11 月 26 日熱鬧開跑，活動將持續至 12 月 5 日。為維持現場活動順利進行並維護周邊地區交通順暢，臺北市政府警察局士林分局已提前規劃完整交通疏導作為，全力守護市民購物安全與便利。

為因應活動期間車潮與人潮，士林分局於周年慶期間每日投入 6 名警力及 16 名義交人員，在中山北路、忠誠路、德行西路等重要路口設置交通疏導崗哨，並依即時交通狀況彈性調整管制與分流措施，確保交通秩序良好。相關重點如下：

一、開幕日及假日（週六、日）10 時至 22 時，於中山北路與德行西路、中山北路 6 段 75 巷口、SOGO 天母店周邊、中山北路與忠誠路、福華路與德行西路及天母SOGO百貨停車場北側出口實施交通管制。

二、平日上述路段15時至22時重點時段進行管制。

廣告 廣告

士林分局呼籲，購物民眾請配合員警及義交交通指揮，遵守標誌管制與指示，避免違停或任意迴車，警方也將加強百貨公司周遭執法，請民眾勿於停車場附近道路違規停車排隊，以免造成塞車或衍生交通事故，同時提醒民眾多加利用大眾運輸與捷運系統，共同維護天母商圈的交通安全與通行順暢。