114年天然災害溫網室重建輔導措施12月31日截止受理

溫網室設施栽培，提升防雨及防災效能，提高品質及穩定產量。（農糧署提供）

記者陳建興／台北報導

農業部農糧署表示，本（114）年接連受到丹娜絲、楊柳及樺加沙颱風等侵襲，部分農業溫網室設施損壞，為加速輔導農民修繕及重建，減輕負擔，該署前已公告辦理「114年風災災損溫網室設施重建輔導措施」，籲請設施受災農友於12月31日前儘速就近向農會提出申請。

農糧署說明，針對受颱風災損溫網室設施，該署以專案方式輔導農友積極辦理重建，以提升防災與應變能力，強化生產供應韌性，達到農業減災目的，措施如下：

廣告 廣告

(一)提高設施補助比例：針對受損溫網室設施，輔導修繕及重建加強型水平棚架網室、簡易式塑膠布網室及結構型鋼骨溫室，補助比例提高為80%，依實際重建設施面積核發補助款。

(二)補助受損設施更換塑膠布（網）披覆組件：受損設施經災害勘災證明，披覆組件更新可補助1/2，塑膠布溫網室–塑膠布（網）整組更換每0.1公頃最高補助15萬元、頂部更新每0.1公頃最高補助5萬元，水平棚架網室–防蟲網更換每0.1公頃最高補助2萬元。

農糧署指出，受丹娜絲、楊柳及樺加沙颱風等損壞的溫網室設施，補助所適用之申請資格以農業部公告天然災害現金救助地區並取得受災證明文件者，或依災害成因及溫網室受損狀態取得相關證明者。該署籲請農友於期限內（114年12月31日）儘速至就近農會提出申請，切勿錯失權益。相關資訊請至農糧署網站查詢（https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=3619）。