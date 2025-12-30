114年宜縣公共圖書館評鑑 揭曉

宜蘭縣政府辦理「一一四年公共圖書館評鑑」結果出爐，今年共有四所圖書館獲評為「績優圖書館」，分別為宜蘭市立圖書館、冬山鄉立圖書館、羅東鎮立圖書館及南澳鄉立圖書館；三星鄉立圖書館及蘇澳鎮立圖書館則獲得「特別表現獎」。縣政府擴大縣務會議於昨（三十）日由代理縣長林茂盛親自頒獎，肯定各館在閱讀推廣與文化服務上的努力。縣文化局長黃伴書共享榮耀。代理縣長林茂盛向獲獎館舍表達謝意，請文化局持續合作，以「母雞帶小雞」模式提升閱讀能量。

縣府除頒發獎狀，並頒給績優圖書館各一萬元禮券獎勵，同步核予相關首長及承辦人員行政獎勵，以鼓勵其致力推展閱讀與服務的努力與成果。由代理縣長林茂盛頒發獎狀予績優圖書館及特別表現館所。