114年宜蘭公共圖書館評鑑揭曉 六館獲獎 展現閱讀服務成果

宜蘭縣政府辦理「114 年公共圖書館評鑑」結果出爐，今年共有4所圖書館獲評為「績優圖書館」，分別為宜蘭市立圖書館、冬山鄉立圖書館、羅東鎮立圖書館及南澳鄉立圖書館；三星鄉立圖書館及蘇澳鎮立圖書館則獲得「特別表現獎」。縣府於30日擴大縣務會議，由代理縣長林茂盛親自頒獎，肯定各館在閱讀推廣與文化服務上的努力。

林茂盛代理縣長於頒獎時表示，宜蘭縣擁有深厚的歷史底蘊與文化資源，圖書館將不僅是閱讀與知識中心，更是融合在地文化、多元藝文模式與社會共融理念的文化據點。透過整合12鄉鎮市在地資源，以友善且在地化的服務，提供市民更好的閱讀空間及場所。

在多年推動教育部「公共圖書館總館—分館體系計畫」下，已奠定各項作業基礎，並結合教育部其他補助計畫，如多元閱讀及嬰幼兒閱讀推廣等，各館持續辦理分齡分眾的多元閱讀推廣活動及電子書推廣，展現具體成效。未來本府文化局持續攜手12 鄉鎮市圖書館更深入閱讀推廣、加強文化傳承，讓圖書館成為民眾生活中重要的學習與休憩空間。

縣府除頒發獎狀外，並頒給績優圖書館各一萬元禮券獎勵，同步核予相關首長及承辦人員行政獎勵，以鼓勵其致力推展閱讀與服務的努力與成果。

