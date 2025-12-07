114年宜蘭幼童軍聯團露營登場 環保義賣展現童軍服務力

宜蘭幼童軍營由營主任頒發服務証書。（賴玉帆校長提供）

記者張正量／宜蘭報導

「一一四年宜蘭縣幼童軍聯團露營」六、七周未假日連兩天登場，今年共有九個童軍團、超過百位童軍夥伴參與，活動以「環境教育、公益服務與童軍精神」為核心，藉此強化童軍教育，讓幼童軍儲備更多量能，達到互助服務的精神。

首日登場的活動是在中山國小進行志工及團員進行團隊聯誼與闖關挑戰，讓孩子在戶外環境中實際體驗合作、自律與探索，第二天響應「全國童軍服務日」，走入宜蘭火車站商圈及丟丟銅公園舉辦大型公益義賣，所有商品皆由學生運用回收素材親手製作，包括紙板機關存錢筒、舊衣改造手提袋、摺紙磁力小物與瓶蓋溜溜球等，在創作過程中學習資源再利用，也理解「把垃圾變商品」的環保理念。

義賣由學生全程負責，從定價、攤位布置到叫賣方式都由各小隊討論決定，孩子在真實情境中練習表達、溝通與合作。校長表示，小隊分工能讓學生體會協作與責任的重要，充分展現童軍教育以實作為本的學習方式。

活動義賣所得及募集到的發票將全數捐給創世基金會，協助植物人照護及弱勢家庭。營主任大進國小校長賴玉帆表示，此次露營結合環保、創意與公益，希望讓孩子從行動中理解服務他人的意義，也讓每一次實作都成為成長的力量。