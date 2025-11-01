114年宜蘭縣身心障礙國民體能競賽熱鬧登場
【記者卓羽榛宜蘭報導】宜蘭縣政府於114年11月1日在宜蘭運動公園田徑場辦理「114年宜蘭縣身心障礙國民體能競賽」開幕典禮，本年度比賽項目含括地板滾球、特奧滾球、特奧輪鞋競速、桌球、羽球、體能競賽及趣味競賽，共計91個單位、2,180位選手及隊職員報名參加，開幕典禮當天並舉辦體能競賽及趣味競賽，活動精彩可期、場面熱鬧非凡。
林茂盛代理縣長表示，運動的精神不在於輸贏，而在於突破自我、彼此支持，每年舉辦身心障礙國民體能競賽，不僅提供身心障礙朋友展現潛能與交流的平台。縣府長期致力推動全民運動與友善共融環境，積極強化運動設施、推展運動風氣，並落實照顧社會基層族群，引導社會大眾以具體行動支持身心障礙者平等參與多元不同型態的活動，期望打造宜蘭優質友善運動環境，以帶動本縣全民運動風氣，同時鼓勵社會大眾以具體行動支持身心障礙朋友多元、平等參與各類活動，共同拚出「宜蘭好健康、宜蘭好運動」。
本賽事開幕典禮由「普達關懷協會」及「汶風舞集」帶來精彩表演，接著由本縣各身心障礙福利機構團體及各級學校發揮創意彩妝熱鬧進場，各隊精銳盡出，大家綻放自信的笑容，充分展現無比的熱情和活力，最後由宜蘭縣體育會韻律體操委員會引領大會會旗進場，復興國中同學擔任護旗隊伍，展現青春活力與團隊精神。隨後由宜蘭縣籍優秀身障運動員、「社團法人宜蘭縣盲人福利協進會」邹翠梅女士代表全體運動員宣誓，展現公平競技與團結互助的精神，為大會揭開精彩的表演序幕。
縣府致力於推動縣內各項全民體育發展，將持續推動全民運動與友善共融社會， 鼓勵更多身心障礙朋友勇敢參與、開創自信人生，塑造宜蘭運動風氣，希望帶動運動普及化、樂趣化及終身化，動彩宜蘭、樂活蘭陽！
