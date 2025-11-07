114年屏東縣運登場 逾萬人競逐31項賽事

▲114年屏東縣運暨公教聯合運動會今(7)日在屏東縣立田徑場盛大開幕，展開為期3天的競賽活動，縣長周春米主持縣運開幕典禮。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】114年第74屆屏東縣運暨公教聯合運動會今(7)日在屏東縣立田徑場盛大開幕，展開為期3天的競賽活動，本次賽事計有田徑、羽球、游泳及舉重等31項競賽項目，參與人數高達1萬4千745人，縣長周春米到場勉勵所有與會選手都能流下辛苦的汗水，換來最棒的成績與榮耀！

縣長周春米主持開幕典禮時表示，縣運是屏東縣最高等級的綜合性賽事，孕育出眾多優秀的運動選手，成果斐然，包含今年全國中等學校運動會及全國運動會兩項全國性賽會都創下佳績，均為非六都之冠，可見屏東縣體育發展的深厚實力與蓬勃成果。

周縣長表示，自109年全中運、113年全民運到即將承辦的116年全國運動會，十年內三度承辦全國性大型綜合運動賽會，未來將持續提供選手們優質的軟硬體設施及訓練環境，致力培育優秀及具潛力運動選手，藉以邁向國際舞台發展。

▲114年屏東縣運暨公教聯合運動會今(7)日在屏東縣立田徑場盛大開幕，展開為期3天的競賽活動，競速溜冰「最速男」郭立陽代表運動員宣誓。（圖／屏東縣政府提供）

開幕典禮邀請競速溜冰「最速男」郭立陽代表運動員宣誓。郭立陽不僅在世界競速溜冰錦標賽勇奪成人男子200公尺雙人計時賽金牌、寫下台灣第一人紀錄，也在114年全國運個人賽項目摘雙金，激勵在場與會選手挑戰自我極限。接著炬火手林琮憲和莊靖進場點燃聖火，將開幕式推向最高潮。

屏東縣體育發展中心表示，今年大會主題為「屏星閃耀，拼向高空」，理念取自「屏東之星」，象徵每位屏東運動員都是閃耀星辰，在賽場上綻放屬於自己的光芒，如火箭般衝刺。本次縣運各場賽事期程、地點請上「屏東縣體育網」參看，歡迎民眾前往共襄盛舉！