「114年屏東縣長照人員運動會」 激勵長照同仁健康與團隊合作
屏東縣政府1日在屏東縣立體育館舉辦「114年屏東縣長照人員運動會」，今年30個長照單位組成50支隊伍熱情參與，規模較往年更加盛大，縣長周春米出席時表示，活動結合運動、趣味競賽與紓壓體驗，邀請長照人員與其親屬同樂，期望長照人員在照顧鄉親的同時，也能重視自身健康，透過運動強健身心。
延續萬聖節狂歡的氣氛，長照人員創意進場為運動會揭開序幕。台灣長照發展協會全國聯合會、各縣市長照協會幹部、各級民意代表皆到場支持，搭配別具巧思的「屏東長照作夥行」主題曲，眾人共同伸展舞動，為活動加油應援。
周縣長表示，感謝長照人員穿梭於各鄉鎮市村里，提供貼心服務，持續為鄉親付出與奉獻，今年已是第三屆長照人員運動會，以「長照同行 屏東最行」為主題，參與人數突破千人，期望透過這樣的多元運動與趣味賽事，提升長照人員工作以外的參與感，快樂紓壓、充滿能量再出發，給予長輩、被照顧者更好的服務。
周縣長指出，屏東縣政府率全國之先成立長期照護處，面對屏東縣21%老年人口的超高齡社會，屏東長照政策一直走在前端，感謝屏東縣議會的預算支持，讓屏東推展更全面與專業的長照服務，賴清德總統也預告，長照3.0將於明年升級上路，中央投入相關預算突破１千億，顯示政府對於長照議題的重視。
長照處指出，本次運動會的競賽項目設計強調團隊分工與合作精神，包括團隊運動競賽、團隊趣味競賽、個人趣味競賽及家屬團隊競賽等4大類共10項比賽，透過多元趣味賽事提升長照人員對自我健康的重視。
同時，活動現場邀請美食攤商設置市集，販售農特產品、文創小物與各式美食。今年特別規劃拍貼、手作體驗及舒壓活動，如龍鬚糖DIY、草頭娃娃植栽DIY、馬賽克杯墊DIY、泰拳BOXING、聊心塔羅、肩頸按摩、耳穴療法等，讓長照人員及親屬在參與運動盛事之餘，也能享受多樣的放鬆體驗。現場更有ROCK STAR樂團及屏東市勝利社區銀閃閃舞團表演，為活動增添音樂與活力。
