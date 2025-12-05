114年屏東縣長盃溜冰錦標賽 齊聚屏東國際溜冰場競技

１１４年屏東縣長盃溜冰錦標賽，五日在屏東潮州鎮國際溜冰場熱鬧開賽，吸引七二五名選手參賽。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

一一四年屏東縣長盃溜冰錦標賽，十二月五日七日在潮州鎮國際溜冰場熱鬧開賽，賽事組別分為競速溜冰幼童組（中大班）、選手甲、乙組（皆含國小男子及女子）、國中女子組、國中男子組、特殊教育組以及直排輪曲棍球等共三十三個組別、共一一四支隊伍報名，吸引約七二五名選手參賽，匯集屏東縣各競速溜冰及直排輪曲棍球隊伍齊聚一堂，切磋球技。

屏縣體育發展中心表示，屏東縣溜冰選手人才輩出，在國際舞台上展現深厚實力與競爭力。今年成年組男選手郭立陽在德國世界單圈計時賽中榮獲世界單圈最快選手殊榮，世界盃也不負眾望榮獲場地賽二百公尺雙人計時賽金牌；蔡承軒、林星澔分別於亞洲盃獲得二面金牌及二面銅牌。成年組女選手李孟竹、劉懿萱、李芸錚、林欣妤於２０２５年世界盃接力賽及場地賽中奪得一金三銀一銅佳績 及今年年全國運動會獲得三千公尺接力金牌。

青年組選手部分，蔡佳妤於亞洲盃獲得三千公尺接力金牌、陳瑞斌獲得一千公尺爭先賽銀牌。此外，本縣林邊國中、光春國中、東新國中、潮州高中、佳冬高農等校亦是孕育競速溜冰選手的搖籃，於今年全中運及中正盃全國錦標賽亦表現亮眼。

縣政府表示，屏東潮州國際溜冰場約可容納一千二百人，場地符合國際標準，曾多次舉辦國內指標性大型賽事，期許透過完善優質的競賽環境，提供選手展現能力與相互交流的舞台。

屏東縣政府感謝屏東縣體育會溜冰委員會承辦此次賽事，誠摯邀請民眾到屏東國際溜冰場一齊為選手吶喊加油，體驗分秒必爭緊張刺激的溜冰運動賽事。