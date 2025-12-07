114年屏縣表揚12位優良駕駛 周春米肯定專業付出

屏東縣政府在潮州轉運站表揚114年屏東縣12位優良駕駛，縣長周春米肯定他們的專業付出。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣政府七日於潮州轉運站舉辦「一一四年優良駕駛頒獎典禮」，由縣長周春米表揚十二名優良駕駛，除肯定客運駕駛在公共運輸服務、行車紀律與乘車品質上的優異表現，也期待藉由肯定與鼓勵，讓屏東成為更安全、溫暖、友善的城市。

縣長周春米表示，屏縣擁有市區公車、公路客運、小黃公車以及幸福巴士等多元運輸服務，由屏東客運、高雄客運及捷乘交通三家運輸公司共同肩負起交通運輸的重要責任，她感謝所有駕駛們的辛勞付出，守護交通安全與服務品質，期盼透過肯定與鼓勵，讓更多人看見駕駛的重要性與專業。

今年共有三十二位駕駛參與選拔，包括屏東客運十六位、高雄客運六位及捷乘交通十位，並透過線上與現場投票，選出十二名深受屏東民眾肯定的優良駕駛，此次總投票數突破二萬票，較去年成長六成，顯示民眾對活動高度支持。

本屆獲獎名單中，屏東客運的郭一陽以最高票榮獲「金牌駕駛長獎」，擔任駕駛長長達十三年的郭一陽表示，能被提名感到非常榮幸，也分享從小上學就是搭乘屏東客運，沒想到長大後有機會回到這裡服務，平時總是把乘客當成朋友與家人，希望大家都能平安抵達目的地；此外，屏東客運蒙義豪因長期展現穩健服務獲頒特殊貢獻獎。

縣府交通旅遊處表示，即日起至十二月三十一日，潮州車站前將展出「交通安全熊」，邀請民眾拍照打卡，期盼透過全體力量，共同營造更完善的交通環境。

