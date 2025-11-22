114年工程永續與環境美學獎 台中水利局榮獲5項殊榮

【記者陳世長台中報導】114年中國土木水利工程學會工程永續與環境美學獎，頒獎典禮在〈21〉日舉辦，台中市政府水利局在環境與生態類中榮獲5項殊榮，「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」獲特優獎；「台中市綠川(信義南街-大明路)水環境改善計畫工程B標-台中市綠川水環境改善計畫(興大園道亮點河岸計畫)」、「旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程」、「軟埤仔溪水環境改善工程」等3案獲優等獎；「台中市小水力發電開發計畫-食水嵙溪排水口發電廠興建工程」獲佳作獎，彰顯市府在推動優質水環境及發展綠能永續上的努力備受肯定。





台中市政府水利局表示，獲獎計畫從提案、設計、施工到維護管理，不斷地傾聽、溝通，並透過各方跨域協調合作，因地制宜，打造符合在地的水域空間。「東大溪水環境」為改善嚴重影響水域生態及周遭環境的惡臭水質，整體計畫結合東海大學及公民參與力量，達成水質淨化、環境改善、生態復育以及環教推廣目標，讓水環境得以永續發展；「綠川興大段」在設計上以水安全、水環境及水文化為主軸，採開放式河岸景觀，並運用低衝擊開發工法及海綿城市概念，結合中興大學進行整體環境營造，編織更完整的水與綠網絡，更串起中區與南區的城市水脈。



此外，「旱溝排水綠10-2溪畔景觀池」，為提升后里地區防洪安全，同時兼顧休憩及生態機能，打造面積約1.06公頃的生態滯洪池，因位屬石虎重要棲地，特別納入生態保育考量，營造適合動植物棲息處所，尤其通過前陣子梅雨鋒面過境的強降雨考驗，易淹區域已無淹水情形，成功發揮滯洪減災功效。



「軟埤仔溪」貫穿台中市豐原區及神岡區，以「水漾環境、生態共融、安心宜居」三大主軸為核心，透過生態塊石護岸施作、河道蜿蜒意象營造、污水截流改善、人行動線串聯及多樣性植栽種植等近自然方針與生態工法來展現水岸花都的新風貌，更恢復乾涸已久的河道生命力，打造蘊含深厚水文化意涵的水環境，期望市民在此休憩漫步時能感受軟埤仔溪的獨特魅力。



而「食水嵙溪」小水力開發計畫除了因應地方需求不與民爭水同時確保防洪安全外，是全台首座由地方政府主導之發電廠，更藉由工法及機組選用克服激流河道及枯洪分明區排特性，成為首座坐落於區域排水上之發電廠，開闢了城市排水系統發展綠能的新途徑。



台中市政府水利局長范世億表示，市長盧秀燕非常重視台中市水利建設及淨零排碳作為，堅信水利工程不僅僅是治水，文化與歷史的保存同樣重要，加上能融入綠能發展則更臻完美，感謝評審委員對於水利局同仁、所有參與設計及施工團隊人員努力的肯定，水利局將持續推動防洪安全，並兼顧水域景觀環境營造，同時善用水資源開發潔淨綠能，除了提供民眾優質水環境，實現藍帶與綠能共融的願景，為宜居台中再添新篇章。