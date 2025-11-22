114年工程永續與環境美學獎 台中水利局榮獲5項殊榮
【記者陳世長台中報導】114年中國土木水利工程學會工程永續與環境美學獎，頒獎典禮在〈21〉日舉辦，台中市政府水利局在環境與生態類中榮獲5項殊榮，「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」獲特優獎；「台中市綠川(信義南街-大明路)水環境改善計畫工程B標-台中市綠川水環境改善計畫(興大園道亮點河岸計畫)」、「旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程」、「軟埤仔溪水環境改善工程」等3案獲優等獎；「台中市小水力發電開發計畫-食水嵙溪排水口發電廠興建工程」獲佳作獎，彰顯市府在推動優質水環境及發展綠能永續上的努力備受肯定。
台中市政府水利局表示，獲獎計畫從提案、設計、施工到維護管理，不斷地傾聽、溝通，並透過各方跨域協調合作，因地制宜，打造符合在地的水域空間。「東大溪水環境」為改善嚴重影響水域生態及周遭環境的惡臭水質，整體計畫結合東海大學及公民參與力量，達成水質淨化、環境改善、生態復育以及環教推廣目標，讓水環境得以永續發展；「綠川興大段」在設計上以水安全、水環境及水文化為主軸，採開放式河岸景觀，並運用低衝擊開發工法及海綿城市概念，結合中興大學進行整體環境營造，編織更完整的水與綠網絡，更串起中區與南區的城市水脈。
此外，「旱溝排水綠10-2溪畔景觀池」，為提升后里地區防洪安全，同時兼顧休憩及生態機能，打造面積約1.06公頃的生態滯洪池，因位屬石虎重要棲地，特別納入生態保育考量，營造適合動植物棲息處所，尤其通過前陣子梅雨鋒面過境的強降雨考驗，易淹區域已無淹水情形，成功發揮滯洪減災功效。
「軟埤仔溪」貫穿台中市豐原區及神岡區，以「水漾環境、生態共融、安心宜居」三大主軸為核心，透過生態塊石護岸施作、河道蜿蜒意象營造、污水截流改善、人行動線串聯及多樣性植栽種植等近自然方針與生態工法來展現水岸花都的新風貌，更恢復乾涸已久的河道生命力，打造蘊含深厚水文化意涵的水環境，期望市民在此休憩漫步時能感受軟埤仔溪的獨特魅力。
而「食水嵙溪」小水力開發計畫除了因應地方需求不與民爭水同時確保防洪安全外，是全台首座由地方政府主導之發電廠，更藉由工法及機組選用克服激流河道及枯洪分明區排特性，成為首座坐落於區域排水上之發電廠，開闢了城市排水系統發展綠能的新途徑。
台中市政府水利局長范世億表示，市長盧秀燕非常重視台中市水利建設及淨零排碳作為，堅信水利工程不僅僅是治水，文化與歷史的保存同樣重要，加上能融入綠能發展則更臻完美，感謝評審委員對於水利局同仁、所有參與設計及施工團隊人員努力的肯定，水利局將持續推動防洪安全，並兼顧水域景觀環境營造，同時善用水資源開發潔淨綠能，除了提供民眾優質水環境，實現藍帶與綠能共融的願景，為宜居台中再添新篇章。
其他人也在看
台中市行車號誌燈全台最多 去年維修件數高達7783件
交通局長葉昭甫指出，台中市目前設置的行車號誌燈共計6612處，其中三色號誌5893處、閃光號誌719處；行人號誌燈共計2373處，其中包含普通行人號誌2194處、放大行人號誌179處，合計達6612處，數量為全台最多。台中市高度重視交通安全，號誌分布密集，日常維護、秒數調整與突發...CTWANT ・ 21 小時前
台中球棒隊又來！7車20多人如大軍壓境 險釀大亂鬥
台中球棒隊又來！7車20多人如大軍壓境 險釀大亂鬥EBC東森新聞 ・ 1 天前
軍人到台中和平登山獨攀失蹤 與女友最後訊息「剩一公里下山」
現役軍人江姓男子前天到台中和平登山獨攀失蹤，他與女友最後互傳訊息說「剩一公里下山」，台中市警方和消防局昨天凌晨接到報案，...聯合新聞網 ・ 2 小時前
25歲現役軍人獨攀八仙山失聯！最後訊息「剩1公里下山」…軍警消搜救中
十軍團586旅一名25歲現役軍人江姓男子，21日獨自前往台中和平區獨攀八仙山，當天傍晚4時許，他傳訊息給女友表示「剩一公里下山」，隨後就失去音訊。警方於昨日（22日）接獲江父報案協尋，目前警消及中搜、陸軍等各單位已入山搜救，但截至目前為止仍未尋獲江男。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
東海後巷施作視覺減速標線 提升巷弄安全
台中市西屯區工業區一路58巷鄰近東海大學後門，因屬人口密集住宅區及學區通勤路線，巷口狹窄且無號誌，長期存在車輛與行人爭道的安全疑慮，台中市交通局為提高安全，近期在58巷10弄路口施作「楔型標線」及「綠斑馬」的行人穿越設計，期望藉由視覺引導降低車速，營造更安全的行人友善環境。全國廣播 ・ 1 天前
共享機車好處多問題也多！收費制待整合 永續經營成一大考驗
許多使用共享機車民眾認為優點在於隨租隨還，比如出遊、通勤時不必候車、看時刻表，比大眾運輸更有彈性，對於需要長期使用的無車族，買1輛機車至少得花費4、5萬元，使用共享機車能節省購車、保養和稅金等開銷。但共享機車也有不少問題，租借者最常反映安全帽臭氣沖天，也有人...CTWANT ・ 7 小時前
台中球棒隊！ 逢甲商圈居酒屋「6打3」 打完繼續喝
台中球棒隊！ 逢甲商圈居酒屋「6打3」 打完繼續喝EBC東森新聞 ・ 16 小時前
子瑜遭黃安檢舉被迫道歉！親媽昔9字高EQ回敬
娛樂中心／楊佩怡報導南韓人氣女團「TWICE」於22、23日降臨高雄，不僅是出道10年首度全體來台，也是台灣成員周子瑜在南韓打拼十多年、首度回到家鄉演出。回顧子瑜10年前剛出道時，被舔共藝人檢舉「台獨」而遭受大批台灣網友列入黑名單，而子瑜媽媽黃燕玲昔日受訪時被問到對於黃安回台用健保一事，她神回1句，展現其超高EQ。民視 ・ 5 小時前
公車一次來很多台怎麼攔？ 司機教你「手勢暗號」秒懂
一名網友在Threads指出，在公車站牌等公車時，迎面而來兩台不同路線的公車，他要搭第二台，但又不想讓第一台車的司機以為有人要搭，之前曾經揮手後，第一台停下、第二台就繞過它開走，因此詢問網友「請問我該怎麼揮手？」對此，台中廖姓公車司機分享了一張簡單手繪圖示，並指...CTWANT ・ 5 小時前
等了10年…子瑜圓夢回台！黃安態度鬼轉：不說他人是非
娛樂中心／李筱舲報導南韓超人氣女子天團TWICE今（22）、明（23）兩日將於高雄世運主場館開唱，這是TWICE出道10年以來，第一次以團體形式在台演出，也是「台灣女兒」周子瑜夢想成真回到自己的家鄉開唱，讓粉絲們感動又驕傲。而當年，讓周子瑜捲入「台獨分子」風波的藝人黃安，今（22）日也在微博發文，自嘆這幾年自己的覺悟與轉變，表示自己已「不再說他人是非」。民視 ・ 19 小時前
全家粉色蜂蜜水真實成分曝光 網喊太實在！
全家玫瑰蜂蜜水天然成分掀熱議，多款商品無添加，網友喊改變印象短新聞SHOTNEWS ・ 1 天前
新／王世堅嚴正聲明駁赴陸傳聞：我一直都在台灣
新／王世堅嚴正聲明駁赴陸傳聞：我一直都在台灣EBC東森新聞 ・ 17 小時前
列車變「街頭畫布」？台鐵車廂遭噴漆塗鴉 警方：最重可處7年徒刑
即時中心／温芸萱報導今（23）日清晨，台鐵1108次區間車第4車廂遭不明人士噴漆塗鴉，清潔公司斯巴克一時無法清除，台鐵緊急更換編組，列車延誤約5分鐘發車；台鐵表示，將向肇事者民事求償。警方提醒，此行為觸犯《刑法》毀損罪及《鐵路法》危害鐵路設施罪，最重可處7年有期徒刑，已成立專案小組偵辦。民視 ・ 1 小時前
信義嘉品跨社區參訪 啟動友善社區生活
[NOWnews今日新聞]在一棟建築成為家之前，社區生活的輪廓就已經開始形成。信義開發以「營造友善社區環境」為核心，持續協助住戶在交屋前交流。10月26日，由嘉品社區發起、信義開發協辦的十月鄰居見面會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發1萬變9千！苦主曝ATM領錢「1慘況」 取消交易也沒用
普發現金1萬元正式上路，但一名網友透露，自己日前去ATM領取，確定領出1萬元之後，準備將9000元存回去，沒想到機台卻顯示只有8000元，讓她當場看傻，立即取消交易，但機台也只吐出8張千鈔，事後銀行回覆「無溢款」，她只好認了，文章曝光掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
國1高雄瑞隆路段追撞事故 1人腿部骨折、3車損
（中央社記者張已亷高雄21日電）洪姓男子今天駕駛貨運曳引車，行經國道1號瑞隆路段時，疑未保持安全距離，追撞前方大貨車再推撞前方貨運曳引車，致洪男腿部開放性骨折、3車損，車流回堵近2個小時，現已排除。中央社 ・ 1 天前
台中火車站新名產?街友"就地露營" 議員要求有效管理
中部中心/徐秘康、黃信儒 台中報導台中火車站前的"名產"，不只太陽餅！今天（21日）有議員質詢，在火車站一樓廣場，不但有多位街友"霸位"，還"就地露營"，議員批評這嚴重影響出入門面！記者實地走訪，確實有多處堆置私人用品，下午時分，連床都已經鋪好了！市府表示，將加強巡邏及勸導！民視 ・ 1 天前
普發1萬變9000！ATM領現「少1張」按取消無效 銀行回應讓苦主崩潰
普發1萬正式發放至今已逾兩周，許多沒有在第一時間上網登記的，也紛紛到ATM領現。然而有網友到ATM領出1萬現金後，打算把其中9000元存回戶頭，機台竟顯示8000元，嚇得他立刻取消交易，但ATM僅吐出8張千元大鈔，向銀行求助卻又無果，感嘆若有下次會用線上登記。中時新聞網 ・ 12 小時前
25歲現役軍人獨攀八仙山失聯 中市消防及國軍等集結搜救
25歲的現役軍人江姓男子前天到台中市和平區獨攀八仙山後失聯，他與女友最後互傳訊息說「剩1公里下山」，台中市警方和消防局昨凌晨接到報案，消防局和國軍與民間救難單位昨今皆派員上山搜尋，尚未尋獲。江男的朋友這兩天在多處網路社群PO文，拜託各位山友幫忙分享協助尋找朋友江男，據了解，江男前天早上7時26分到台自由時報 ・ 2 小時前
傳台灣將投資美國12兆 鄭麗君這句話被酸爆
[NOWnews今日新聞]台美關稅進入最後磋商階段，英國《金融時報》日前引述多位知情人士說法，指出台灣可能投資美國4,000億美元（約新台幣12兆元），就有網友拿過去駐美副代表楊懿珊的言論，狠酸負責對...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前