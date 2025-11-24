114年工程永續與環境美學獎 水保署南投分署榮獲首獎等8獎項殊榮





114年中國土木水利工程學會工程永續與環境美學獎舉行頒獎典禮，農村水保署南投分署共8件作品獲獎肯定，充分展現分署在農村公共建設、美學空間營造與環境永續方面的深厚實力。今年獲獎作品涵蓋美學與景觀類及環境與生態類，成果豐碩，也反映在地社區參與及工程團隊協作的整合能量。

榮獲美學與景觀類首獎的大埔鄉和平社區音樂饗宴暨大地療育設施改善工程，以音樂、自然、療癒為核心，將小提琴工藝、音樂教育與在地湖畔景觀整合，打造沉浸式的地景與展演空間。

在山林中邂逅小提琴。（水保署南投分署提供）

工程以小提琴為主題發想，設置琴頭入口意象、指板橋面、鋼琴鍵欄杆、地景琴橋及音孔療育設施，整個場域成為可親近體驗的音樂地景。

另多件工程獲美學與景觀類佳作肯定。大埔鄉和平村多功能育樂廣場改善工程以「環境友善X社區共管」的雙軸精神，自然融合與低碳為核心原則，確保設施具備長期耐候性與使用安全。後續推動公所與居民共管模式。

水林鄉蕃薯寮媽起手式園區營造工程將傳統農村文化意象融入場域，保留地方故事脈絡，透過景觀打造與文化符號再現，使園區成為展現社區精神的文化活動空間。

田尾鄉北曾村園藝環境場域建置工程則強化田尾特色產業，以花卉景觀與綠植配置形塑明亮開放的村落美學，並兼具遊憩、導覽與在地展示功能。

在環境與生態類獎項中，南投分署獲多項肯定。口湖鄉梧北村環塘生態體驗營造工程以濕地生態保育為主軸，改善環塘步道、設置生態觀察空間，讓居民與遊客更能親近自然環境。

埔里鎮珠仔山老樹公園生態教育園區延續既有生態場域，營造生物多樣性棲地空間，加值生態場域創造石砌擋牆護坡等多孔隙生態環境，維持並創造豐富生物及生態環境。古坑鄉華南生態公園綠廊道建置工程以多條步道串聯，增進生態廊帶連續性並提供學童安全的通學路徑，另採用低衝擊的砌石工法營造多孔隙生態棲息空間。

布袋鎮菜舖社區正義國小教育場域環境改善二期工程則以校園環境為中心，推動廢校重生，跨域整合建置不彎腰菜園並打造無障礙空間，讓70位長者自我照顧減輕社會負擔。

南投分署表示，此次多項工程獲獎，不僅代表專業團隊在永續、景觀、美學與生態方面的努力受到肯定，更象徵農村公共建設朝向人本、安全、文化及自然共存的價值持續深化。未來分署將持續推動農村環境改善與社區營造工作，強化地方特色，提升居民生活品質，並朝向安居．樂業的農村願景邁進。

