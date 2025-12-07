114年年終關懷餐會暨公益捐贈 張善政市長肯定獅友熱心公益

一一四年年終關懷餐會暨公益捐贈，張善政市長肯定獅友熱心公益。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政六日出席「桃園市一一四年度年終關懷餐會暨公益捐贈表揚活動」。張善政表示，國際獅子會三00B三區自葉順英總監創會以來，經周矢綾總監、徐聰明總監、黃文進主席及楊淑珠主席的帶領，短短三年即蓬勃成長至今日規模，成果令人敬佩，感謝國際獅子會三00B三區持續支持市府相關政策，積極投入社會公益，造福社會，讓許多需要關懷的市民在歲末年終之際也能感受到社會溫暖。

社會局表示，桃園市共設置十五處家庭服務中心、三十家身心障礙福利機構、六十六家老人福利機構及8家兒少福利機構，為讓服務對象及弱勢家庭感受到社會溫暖及年節氣氛，特別舉辦「讓愛延續 幸福桃園 感謝有您」年終關懷餐會活動。本次餐會由國際獅子會三00B三區捐贈關懷金予弱勢家戶每人一千元，共計五十五萬元及毛毯，期許收到象徵吉祥的紅包，讓年節增添喜氣及溫暖。

包括立法委員萬美玲、市議員黃婉如、陳美梅、于北辰、彭俊豪、市府社會局長陳寶民、桃園區長許敏松、國際獅子會三00B三區總監徐聰明、創區總監葉順英、LCIF第五憲章區領導人周矢綾等均一同出席活動。