114年幸福耶誕城點燈徐榛蔚：體現分享與愛

「2025花蓮幸福聖誕城」於十二月十七日晚間在縣府前石雕公園溫馨登場，年度主題「幸福快遞，請簽收！」，透過裝置藝術、市集與表演，邀請全台民眾歲末齊聚花蓮，簽收從天而來的平安與祝福（見圖）。花蓮在2025年歷經多項挑戰，期間感謝來自各界的即時關懷與協助，縣府藉由聖誕城活動，將溫暖與感恩重新傳遞給社會大眾。

活動延續歷年「幸福力量」的主題精神，邀請全台遊客共襄盛舉。今年，傳遞核心訊息：上帝送給人們一份愛的快遞就是「耶穌」，而人與人之間每一份關懷與相遇，都是送達手上的「幸福快遞」。這不只是一場藝文與市集的熱鬧活動，更是一份面向心靈的期望：所有經歷過等待、孤單或低谷的人，在聖誕城可以感受從天上快遞來的溫暖與幸福！

活動規劃四大亮點，以「幸福快遞，請簽收」為主題，將耶穌誕生象徵對世人的愛與祝福，變成你走得到、看得到、收得到的獨特節慶體驗，並打造兼具溫度與深度的節慶體驗。現場設置「幸福快遞」大型裝置藝術，成為歲末必拍打卡地標；「叮咚！聖誕市集」匯集異國美食、文創手作與公益攤位，營造互動感十足的幸福氛圍；「沉浸式戲劇表演」帶領觀眾回到耶穌誕生現場，感受愛與陪伴的力量；另設有「生命故事牆」，提供沉思與療癒的心靈角落。

縣長徐榛蔚表示，聖誕節前夕最大的幸福來自耶穌基督的降生，而這份幸福不僅要被看見，更要被珍惜、被收進每個人的心裡，成為日常生活的一部分。花蓮縣政府已連續第七年舉辦「幸福耶誕城」，始終以「分享與愛」為核心精神。她指出，正因為有愛，才能在面對困難時持續前行；也因為願意分享，讓愛不斷流動、滋養人心。

徐榛蔚指出，「困難一定有，恩典一定在」，信仰就像精神的支柱與領航之光，引導人在波濤中找到方向、跨越挑戰。她感謝花蓮縣政府團隊、縣議會及所有鄉親的努力，也肯定教育界的付出，特別感謝東華大學徐輝明校長致力於學術研究與人才培育。最後，徐縣長祝福大家聖誕快樂，並邀請鄉親在簽收「幸福快遞」後，將這份祝福與愛分享給身邊的人，一起走進幸福耶誕城，感受花蓮獨有、充滿分享與愛的幸福城市氛圍。

開城點燈儀式將由「美崙浸信會銀享家非洲鼓隊」熱力演出，12月25日另邀請 OmniPro Music（歐讚音樂）獻唱，以音樂傳遞溫暖與盼望。「幸福快遞」大型裝置藝術展期自12月17日至2026年1月1日；「叮咚！聖誕市集」於12月24日至12月28日，每日15時至21時舉行，地點在花蓮縣政府前石雕公園。

縣府也安排暖心接駁服務、幸福花蓮連線：市集期間每小時一班12 / 24（三）~12 / 28（日）市集期間，活動會場周邊道路封路管制，每日提供暖心接駁巴士服務，13：30–21：30、每小時一班，往返花蓮轉運站與縣府前石雕公園，並沿途停靠主要飯店，歡迎進城民眾及遊客多加利用、踴躍搭乘。

接駁路線：花蓮轉運站→東大門→煙波大飯店→石雕公園→美侖大飯店→福容大飯店 → 石雕公園