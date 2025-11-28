114年度健康促進學校成果觀摩在曾文園區舉行

一一四年度健康促進學校成果觀摩，二十八日在曾文願景園區舉行頒獎。(市府提供)

記者盧萍珊/麻豆報導

教育局二十八日於曾文市政願景園區舉辦一一四年度健康促進學校成果觀摩暨增能研習活動，會中表揚健康促進績優學校，共同展現健康促進學校計畫各項議題的豐碩成果，促進校際觀摩學習。

教育局長鄭新輝指出，南市積極推動健康促進學校計畫，歷年參與全國各項競賽成果豐碩，南市學生在視力、口腔健康等面向的數據皆優於全國平均，根據一一三學年度數據，南市國中小學生的裸視視力不良率百分之五十一點三六、視力不良就醫率百分之九十四點七九、未治療齲齒率有百分之十九點三八、齲齒複檢率百分之九十三點七六等指標，均優於全國平均值，且健康體位部分也逐年改善。

獲健康促進學校國小組第一名的鹽水國小，以健康安全為核心，透過「健康五學」與親師生及社區構築「健康活力、幸福展藝」的健康促進學校願景。國中組第一名山上國中，校園具豐富的自然生態環境，提供學生良好健康學習環境，另透過飼養羊孩兒啟發學生生命教育的意義，提升學生正向心理健康，落實SH150計畫。