114年度優良職業汽車駕駛人頒獎典禮 張善政市長肯定提升桃園運輸服務品質

一一四年度優良職業汽車駕駛人頒獎典禮，張善政市長肯定提升桃園運輸服務品質。(新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十九日下午於市府B二大禮堂，出席「一一四年度優良職業汽車駕駛人頒獎典禮」。張善政表示，職業駕駛長時間全神貫注投入工作，無論是公車、計程車或貨運駕駛人，皆在繁忙的通勤時段肩負市民通勤、就學及城市運作的重要責任。桃園交通如同城市的血管，而職業駕駛正是推動城市運轉的重要血液，駕駛工作辛勞不易，特別感謝所有職業駕駛朋友長期以來對桃園交通安全與市政發展所做出的貢獻。

張善政指出，本次頒獎活動除表揚優良駕駛並頒發榮譽獎狀與獎金外，市府亦考量職業駕駛長時間暴露於道路環境與空氣污染風險，自一一二年起，市府推動優良駕駛可免費使用擴大肺癌篩檢措施，期盼透過健康檢查為駕駛朋友的健康把關，讓其能更安心地投入工作。未來，市府相關優惠措施亦將陸續推動，也呼籲駕駛朋友善加利用各項福利，照顧好自身健康，平安完成每一趟行程。

交通局表示，本次優良職業駕駛人共計七十六名，包括計程車駕駛三十三名、公車駕駛七名，以及貨車與遊覽車駕駛三十六名。市府除頒發獎狀、獎牌及六千元獎金外，也致贈「優」字榮譽標章，表彰駕駛人專業服務與敬業精神。市府也將持續關注駕駛長工時與工作壓力等議題，攜手中央積極改善從業環境。

交通局進一步指出，優良駕駛人由桃園市八個運輸業職業公（工）會推薦或駕駛自行報名，經嚴格資格審查及評審委員會評選產生，須符合近三年無肇事及違規、五年內無重大不良紀錄等條件。獲獎駕駛展現安全駕駛、準時可靠的服務品質，透過優良駕駛表揚，肯定其辛勞付出，也呼籲社會大眾給予更多理解與支持，共同提升桃園運輸服務品質。