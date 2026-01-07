114年度各類所得 法定申報時間至2/2截止

114年度各類所得扣（免）繳憑單、股利憑單、信託財產各類所得憑單及信託所得的法定申報時間，自115年1月1日起，至2月2日止，憑單填發則到2月10日止。鑑此，北區國稅局基隆分局提醒申報單位留意申報與填發期限，以免延誤受罰。

基隆分局表示，114年度各類憑單申報，因申報日期末日碰上假日，因此順延至2月2日星期一上班日為申報截止日，提醒憑單申報單位，務必注意申報期限，早申報早安心，以免逾期申報受罰。另外，網路申報提供24小時全方位服務，歡迎申報單位多加利用，方便又省事。

為推動節能減碳、無紙化政策，扣繳單位於規定期限內申報憑單，且所載的所得人為在中華民國境內居住的個人，便可適用憑單免填發規定，若以網路申報，只需在申報系統內憑單填發方式勾選「免填發」或「電子憑單」，便可不用再寄發紙本憑單給所得人。不過，所得人要求申報單位填發時，申報單位就需填發憑單。