114年度嘉縣縣長盃圍棋公開賽 500選手参賽

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】114年度嘉義縣縣長盃圍棋公開賽吸引來自全台各地的圍棋高手齊聚嘉義，展開一場智力與策略的精彩較量，縣長翁章梁今7日前往大林國小出席開幕式、會同大林鎮長許有疆及各級民代，勉勵小小棋士旗開得勝。

教育處指出，本次比賽不僅吸引近500名選手參賽，也吸引大量圍棋愛好者觀賽，圍棋賽自112年以來，一直是嘉義縣推廣圍棋運動的重要平台，並成為全國棋士相互交流、提升的舞台。

嘉義縣縣長盃圍棋公開賽秉持「以棋會友、以智相交」的精神，無論是選手還是觀眾，都能在這個舞台上共同感受圍棋所蘊含的深厚文化與智慧。

翁章梁表示，圍棋看似簡單只有黑白，但卻是一項牽涉布局策略的競技，也是一門能夠啟發思考、陶冶性情、提升專注與判斷力的智慧藝術，嘉義縣政府致力於推動各項智力運動的發展，鼓勵民眾透過運動來培養健康生活習慣，進而達到身心的全面發展。

比賽成功舉辦仰賴嘉義縣體育會、嘉義縣圍棋協會、地方議員江志明、陳文忠、黃啟豪以及大林鎮公所等各界熱心人士大力支持，翁章梁祝福所有參賽選手能夠發揮最佳實力，並期待大家傳承、發揚圍棋文化。

圖：114年度嘉義縣縣長盃圍棋公開賽吸引來自全台各地的500圍棋高手齊聚嘉義，展開一場智力與策略的精彩較量，縣長翁章梁今7日前往大林國小出席開幕式並勉勵棋士旗開得勝。（記者吳瑞興翻攝）