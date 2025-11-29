114年度嘉義縣農村再生社區成果展登場 嘉義賞在嘉的家 • 幸福嘉值農村

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣今年度最具代表性的農村盛會—「嘉義縣114年度農村再生成果展」，於11月29至30日二天在竹崎鄉獅埜社區「有菈曼曼水花園」舉辦兩日盛大活動。縣府今年特別與「嘉義女兒節」攜手合作，藉由跨主題整合，呈現嘉義農村在文化、產業與永續發展上的多元能量，吸引各界關注。

成果展當天，由水上鄉成功社區帶來震撼的空靈鼓開場演出，該演出為社區辦理農再計畫之豐碩成果，象徵農村整年累積的生命力與動能，讓長者走出社區表演，感受農村共存共榮的價值發酵，並匯聚縣內各鄉鎮社區創意成果，以展覽、表演及互動體驗拉近民眾與農村的距離。縣府表示農村再生不僅是硬體建設改善，更是生活文化的延續與創新，透過課程、輔導、跨域合作協助各地社區盤點在地資源、吸引青年返鄉、保存文化技藝並推動永續產業，讓我們再次感受嘉義兼具傳統與創新的幸福城鄉風貌，體會「在嘉的家」的溫度。

農村再生核心在於社區自主與永續發展，此次成果展特別設計了七大展區，呈現農村多樣能量，從生態保育、文化藝術、飲食創新到農村新秀社區等各個面向，涵蓋「嘉義農再時光區」、「農村楷模區」、「農村生態與環境區」及「農村新風味區」等展區，並設有農產品市集、手作體驗等活動；第二日11月30日延續靜態展-農再時光廊道的部分。今年成果展將安排多項體驗活動，包括金獅社區「竹編馬DIY」、埤前社區「玉米紙揮毫DIY」，兩項活動皆免費開放，讓大小朋友能親自感受農村職人的智慧與手路工；農產品市集則有番路鄉公興社區、竹崎鄉鹿滿社區、新港鄉板頭社區、布袋鎮東港社區、布袋鎮好美社區、阿里山鄉樂野社區、竹崎鄉龍山社區、竹崎鄉灣橋社區來共襄盛舉。

為了鼓勵社區的努力，當日亦舉辦「績優社區頒獎典禮」，在環境營造、文化保存及產業發展上表現突出的社區致敬。

「農村好物拍賣會」也將延續女兒節的傳統，帶來有趣且富有地方特色的互動，並設置「金牌農村回娘家」專區，透過展板與精選展示品，呈現歷屆金牌農村的發展沿革與特色亮點，帶領民眾了解嘉義從山、平原、海多個指標社區的成長軌跡。

此次成果展不僅展示了農村在環境、產業及文化上的進步，更突顯了女性在現代社會中的重要角色，她們不僅是農村家庭的支柱，也是社區創新的推手。期許營造宜居宜業的「嘉」，透過智慧、品牌農業、食農教育等多元推動，打造「永續共榮的嘉義」。活動主辦單位也特別邀請民眾攜家帶眷走進獅埜社區-展覽、表演、手作體驗於一體的盛會，營造出回家「回嘉」溫暖感受與力量，見證嘉義縣農村社區展現出的多元魅力與新風貌。

圖說：嘉義縣今年度最具代表性的農村盛會—「嘉義縣114年度農村再生成果展」，於29、30二天在竹崎鄉獅埜社區「有菈曼曼水花園」盛大舉辦。縣政府農業處長許彰敏代表縣長頒獎給得獎單位個人和團體。（記者吳瑞興攝）