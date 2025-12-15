114年度國民健康業務成果展 看見全生命週期的健康藍圖





臺南市政府衛生局於12月15日至20日在永華市政中心二樓中庭廣場舉辦114年度國民健康業務成果展，以「臺南健康宇宙城」為主題盛大登場。宇宙象徵健康照護服務的範圍廣大，以不一樣的星球代表不同單位，在健康服務的多元面向，讓市民以輕鬆方式理解公共衛生政策。

市長黃偉哲出席開幕記者會時表示，臺南多年在孕產婦照護、癌症篩檢、長者健康促進、失智友善社區等領域名列前茅，成果來自醫療院所、37區衛生所及社區志工共同投入。他強調：「健康不是政府單一部門的工作，而是全城市共同的責任。

「臺南健康宇宙城」不只是一場展覽，更是提醒我們：每一個生命階段，都值得被好好照顧。本次成果展以「宇宙+星球」把健康政策變成宇宙探索，打造策展主題，會場設置填問卷換好禮、宇宙星球拍照等互動區，讓市民在「遊戲中理解健康」。

記者會現場，巧遇日本山形城北高等學校交流參訪，學校師生一同了解公共衛生服務理念，體驗長者透過拳擊進行肌力訓練過程，並且在健康承諾牆留下簽名。誠摯邀請所有市民一同探索屬於自己的生命健康星球，與城市一起邁向更健康的未來。

