114年度國營事業預算及基金三讀 支出規模近7兆

立法院會今（19）天三讀通過114度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分（含信託基金），即國營事業預算與基金預算。審議結果，營業部分收入為3兆4514億元、非營業部分收入為3兆7322億元、信託基金收入為2424億元，共計7兆4260億元；營業部分支出為3兆2920億元、非營業部分支出為3兆6541億元、信託基金支出為131億元，加總共計為6兆9592億元。

114年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分立法院會審議結果出爐，營業部分，原列營業總收入3兆5507 億7998萬8千元，營業總支出3兆3255 億5328 萬7千元，稅後淨利2252億2670萬1千元。審查結果，減列營業總收入993億2600萬元，改列為3兆4514億5398萬8千元；減列營業總支出不含所得稅費用224億3068萬6千元，改列為3兆2920億3624萬8千元；減列稅前淨利768億9531萬4千元，改列為1594億1774 萬元。

非營業部分，作業基金原列業務總收入2兆4329億4145萬7千元，業務總支出2兆3729億9314萬7千元，本期賸餘599億4831萬元。審查結果，增列業務總收入25億5117萬3千元，改列為2兆4354億9263 萬元；減列業務總支出1億0626萬元，改列為2兆3728億8688 萬7千元；增列本期騰餘26 億5743 萬3千元，改列為626億0574萬3千元。

債務基金原列基金來源9129億6726萬5千元，基金用途9129億6525萬1千元，本期賸餘201萬4千元。審議結果，減列基金來源10億0601 萬4千元，改列為9119億6125萬1千元；減列基金用途10億0601萬4千元，改列為9119億5923 萬7千元；本期賸餘無增減，仍列201萬4千元。

特別收入基金原列基金來源3480億4331萬3千元，基金用途3338億9716萬9千元，本期賸餘141億4614萬4千元。審議結果，減列基金來源16億7975 萬2千元，改列為3463億6356 萬1千元；減列基金用途30億2024萬4千元，改列為3308億7692萬5千元；增列本期騰餘13億4049萬2千元，改列為154億8663萬6千元。至於各單位之業務計畫及資金運用等部分，應分別依本案審定數額予以調整。

資本計畫基金原列基金來源147億4735萬5千元，基金用途393億0126萬3千元，本期短絀245億5390萬8千元。審議結果，減列基金用途6億7800萬元，改列為386億2326萬3千元；減列本期短絀6億7800萬元，改列為238億7590萬8千元。

信託基金部分，114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表非營業部分一信託基金項下，計有勞工退休基金（舊制）、勞工退休基金（新制）、積欠工資墊償基金、資源回收管理基金一信託基金部分、保險業務發展基金及公務人員退休撫卹基金等17個基金，共編列總收入2424億0859萬1千元，總支出131億0091萬9千元，本期賸餘2293億0767萬2千元。

114年度中央政府總預算案經立法院第11屆第2會期第18次會議審議結果，其涉及附屬單位預算營業及非營業部分均暫照列，應隨附屬單位預算案審議結果調整，其中歲入歲出之調整，仍應依立法院審議114年度中央政府總預算之決議及預算法等規定辦理。

