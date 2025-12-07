114年度推動婦幼健康照護感恩活動 張善政市長：打造友善育兒城市

一一四年度推動婦幼健康照護感恩活動，張善政市長：打造友善育兒城市。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政七日下午出席「一一四年度推動婦幼健康照護感恩活動」。張善政表示，桃園一一三年創全臺之先成立婦幼發展局，協調整合分散於衛生、教育及社會等跨局處業務，婦幼局自成立以來，已推動多項重要婦幼政策，如好孕專車及育兒補助等，不僅提升婦幼健康照護服務品質，更將桃園打造成最友善且值得信賴的育兒城市。

張善政指出，除了感謝市府同仁的辛勞付出外，也感謝婦幼照護服務各領域的夥伴，用心投入於婦幼健康照護，與市府一同攜手守護桃園的孩子與家庭。

婦幼局表示，婦幼健康照護包括孕期安全、產後支持、幼兒健康監測、早期療育、托育安全等，皆需各領域專業團隊長期合作與持續陪伴。感謝第一線專業人員與市府合作，共同為孩子與家長打造安心的照護環境，建立穩定、溫暖且完整的婦幼健康安全網。