114年度推展縣內老人福利業務及增能實務訓練 張麗善鼓勵長者多元參與

▲114年度推展縣內老人福利業務及增能實務訓練，(17)日於雲林縣身心障礙福利服務中心舉行。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣已邁入超高齡社會，縣府致力推展老人福利，將「讓長者活得健康、活得快樂、活得有尊嚴」當作重要目標。落實【雲林縣愛老總綱領】，雲林縣政府透過補助雲林縣老人會17日下午於雲林縣身心障礙福利服務中心，辦理114年度推展縣內老人福利業務及增能實務訓練，盼藉由輔導老人會提升會務執行、管理知能，提高服務成效。

張麗善縣長下午特地蒞臨與會肯定各鄉鎮市老人會長期在各鄉鎮市推動長者服務、促進健康、傳承文化，功不可沒。同時透過座談交流，聆聽各鄉鎮市老人會幹部與會代表會務執行經驗與建言，對於會中眾人關心各鄉鎮市老人會環境修繕、軟硬體設備改善、流程簡化及爭取增加活動經費等需求，張縣長也希望在剩餘任期內，盡力協助提供更安全舒適環境及福利政策，讓鄉親長輩在地安養、在地老化。

廣告 廣告

縣長張麗善表示，雲林縣政府積極鼓勵老人福利團體辦理各項福利活動，補助節慶活動、學習益智、運動休閒等，為的就是促進長者身體健康及活躍老化、提供更優質的活動空間及提升服務品質。

張縣長指出，雲林縣政府在今年起推廣【雲林縣愛老總綱領】10大面向，其中「行」的面向，補助老人福利團體辦理花甲銀遊樂雲林活動，運用敬老卡搭乘縣內公車走遊雲林，如「衣」面向，希望跳脫長輩暗暗單調穿搭，提倡因應四季變換，找出適合自己的穿搭時尚，在今年9/23辦理由時尚大師林國基老師及伊林專業團隊進行美姿美儀、台步走位、美感造型等課程指導，9/24在麥寮社教園區及10/26重陽表揚活動的舞台呈現長輩們學習成果，透過走秀展演讓雲林長輩嶄露自信及光彩，另在「心」的面向，重視長者心靈議題，特首辦雲林縣114年度「生命領航員」高齡長者靈性教育種子講師培訓等等。

縣府社會處長林文志表示，雲林縣政府透過整合推動【雲林縣愛老總綱領】全面就長者食、衣、住、行、醫、養、友、心、樂、學等10大面向擴大服務，日前的活動，即是符合【雲林縣愛老總綱領】中「心」、「樂」、「學」等層面，另各面向如持續開辦長青食堂、設置社區照顧關懷據點、開設樂齡學習中心及辦理長青學苑、推動雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B計畫，透過結合慈善單位及義工團提供獨居長者及弱勢家戶良好餐飲服務及保暖衣物，改善獨居長者及弱勢家戶居住環境及針對失智及獨居長輩提供血氧功能GPS定位手錶及緊急救援系統，透過智慧科技，守護走失及獨居長輩，各種措施均響應聯合國永續發展目標SDGs終結貧窮、消除飢餓、優質教育、健康與福祉等目標。希望打造一個幸福宜居高齡的樂學環境，建構全面性老人照顧服務網絡，守護在地長者身心健康。