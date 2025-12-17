114年度教育新世代成果發表會 黃敏惠：教育是滴水穿石般的累積

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】「114年度十大旗艦計畫教育新世代成果發表會」於今（17）日上午在嘉義市立棒球場前廣場熱鬧登場，黃敏惠市長出席成果發表會，更與現場學生一起跳健康操。本次活動以「運動是嘉義市的城市DNA」為主題，現場匯集學校單位、運動產業代表與民間團體，展現官產學三方攜手合作的能量，活動安排各項體育表演、體育成果影片欣賞、體育攤位展示，也特別邀請114年全國運金牌選手黃政嘉到場分享運動歷程，全面呈現嘉義市推動教育新世代與運動城市的亮眼成果。

黃敏惠市長表示，「時時是教育，處處是課程」，市府每一年透過檢視成果，將「教育高峰」轉化為「教育高原」，以更精準的方向帶領新世代面對未來的挑戰。黃敏惠市長指出，嘉義市以「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」為綱領，推動身心健康、自我實現及永續教育三大主軸，並強調運動正是教育的一環，能培養孩子自我挑戰與團隊精神的 DNA。感謝教育處、各校及體育會的共同努力，使運動社團從去年的 58 個倍增至今年的90個，明年目標更要達到160個，讓孩子在專業教練引導下發掘興趣。黃敏惠市長鼓勵家長多陪伴孩子參與運動，透過運動培養尊重、包容與挑戰自我的實力，以及健康的身心。

築夢者黃政嘉以「滴水穿石不是水的功勞，是重複的力量」金句鼓勵學生，期許年輕一代好好累積基礎、保持初心。黃政嘉感謝黃敏惠市長對嘉義市街舞文化深耕與推動，嘉義市是全台唯一將街舞帶入城市治理、並每年舉辦「街舞首都」邀請各國舞者交流的城市，為新生代奠定了與世界接軌的優良基礎。黃政嘉感性表示，自己的街舞歷程起源於中正公園，每次站上國際舞台，他都堅持穿上團服，因為他不是離開家鄉去比賽，而是「帶著家鄉去比賽」，這份來自嘉義的力量讓他無所畏懼。

教育處郭添財處長表示，今年度教育新世代成果展示聚焦於本市學校體育與社會體育的整體發展成果，並從三大面向呈現，包括場館優化升級、基層運動紮根以及創造運動產值，具體展現嘉義市推動運動城市的多元成果與實質成效。

場館優化升級：嘉義市持續推動運動場館升級計畫，包括耗資6.1億元興建的西區全民運動館、投入6,550萬元整建的港坪運動公園、以及斥資1.5億元改善的市立田徑場，並加強KANO棒球場設施，提供安全、舒適且多功能的運動環境。這些場館不僅讓市民享受優質運動空間，也展現嘉義市承辦國際及全國性賽事的實力。

基層運動紮根：嘉義市學校運動社團數量持續增加，114年度已達90個，預計115年將提升至160個。同時落實「普特共榮」精神，鼓勵學生多元參與運動，過去4年本市育人國小已有3位學生藉由參加疊杯競賽培養自信，進而榮獲總統教育獎。嘉義市也修訂相關法規，提高選手參賽補助，讓基層運動培育更有保障、選手訓練與比賽更具後盾，厚實城市人才基礎。此外，每年度嘉義市至少辦理35場全國性體育競賽，包括不同運動單項的市長盃及諸羅山盃等，持續提供學生和選手實戰舞台，強化基層運動紮根與競技經驗。

創造運動產值：嘉義市積極承辦各項指標性活動，包括第28屆諸羅山盃國際少棒賽、114年度職棒一軍熱身賽及例行賽共19場、冬季聯盟冠軍賽、大型棒球戶外轉播，過去兩年共舉辦七場賽事，並連續四年舉辦雙潭星光路跑以及114年首度辦理雙潭馬拉松菁英賽，帶動觀光與經濟效益。嘉義市已連續四年榮獲「運動ｉ台灣」績優縣市殊榮，彰顯城市運動品牌價值，讓運動成為健康生活、文化與產業的重要元素。

攤位展示區集結嘉義市體育會、國民運動中心、全統運動用品、棒球名人堂、大魯閣實業公司及各級國中小學等單位，內容涵蓋健身與體重管理、棒球、太極、高爾夫、游泳、競技疊杯、足球、躲避飛盤、角力、田徑、羽球、滾球及路跑等多元運動項目。現場更規劃闖關集點體驗、運動主題裝置藝術區等互動設計，讓民眾在參與中認識運動、親近運動，營造全齡共享的運動氛圍。

嘉義市年度重點賽事「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」即將在12月19日開打，此外還有精彩豐富的320+1城市博覽會和國際管樂節，展現教育、文化與觀光多面向並進的城市活力，歡迎大家一起來感受嘉義市蓬勃多元的城市魅力。

圖：「114年度十大旗艦計畫教育新世代成果發表會」於今（17）日上午在嘉義市立棒球場前廣場熱鬧登場，黃敏惠市長出席成果發表會，更與現場學生一起跳健康操。（記者吳瑞興攝）