114年度文化志工頒獎典禮盛大舉行 北美館榮獲「典範獎」、北投溫博館奪「特優」





臺北市文化局18日於臺北市立美術館舉辦「114年度志願服務聯繫會報暨頒獎典禮」，表揚3,625名志工夥伴中表現優異的個人與團體。文化局長蔡詩萍親自頒獎，感謝志工成為「文化館所最熟悉的家人」。本次頒獎亮點包括：臺北市立美術館志工隊因運作極為成熟專業，獲頒首座「典範獎」；北投溫泉博物館與看見．齊柏林基金會則雙雙榮獲特優獎，展現公民參與與環境教育的卓越成果。

臺北市文化類志工涵蓋73個單位、總計3,625人，服務範圍橫跨博物館、演藝廳及文化遺址。

個人榮耀： 本年度共頒發「優良長青志願服務人員松青獎」29人（65歲以上且服務滿1年）及「志願服務貢獻獎」64人（服務滿600小時）。

無私奉獻： 局長蔡詩萍指出，志工是場館最堅實的夥伴，許多志工退休後將敬業精神帶入文化服務，用熱情讓硬冷的建築產生呼吸與對話。

評鑑優勝單位：10大標竿團隊展現專業化經營

文化局每兩年進行一次志工運用單位評鑑，今年首度分組（官方與民間），選出具備完善制度與文化特色的標竿單位：

其餘甲等單位： 臺北當代藝術館、士林官邸正館、北投文物館、臺灣設計館志工隊。

蔡詩萍：志工是文化永續的能量，讓城市充滿溫度

在頒獎典禮上，蔡詩萍局長強調，文化局未來將持續強化跨館所合作與文化平權服務，讓每位市民進入文化場域時，都能感受到志工帶來的友善與力量。

文化局表示，透過評鑑與獎勵制度，不僅是給予榮耀，更希望能提升大眾對文化志願服務的重視。得獎單位的管理經驗將成為北市各場館的示範，攜手打造更具溫度的「都會文化生活圈」。

