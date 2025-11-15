114年度替代役備役役男防災救護訓練登場 新竹縣強化全民急救量能

【警政時報 張家燁／新竹報導】新竹縣政府消防局於11月12日至14日在消防局本部辦理114年度替代役備役役男防災救護組召集訓練，本梯次共有50名役男參訓，為全面提升備役役男的防災救護知識與災害應變能力，新竹縣消防局今年規劃7梯次、約600名役男受訓，課程內容涵蓋消防救災、急救訓練、CPR及AED操作、止血與繩結技巧等核心技能，並強化自救與互救觀念，協助役男在災難發生時快速反應、降低生命財產損害，進一步提升社區防災量能與地方韌性。

新竹縣長楊文科出席替代役備役役男防災救護召訓，勉勵役男精進急救與防災技能，成為守護家園的重要力量。（圖/記者張家燁翻攝）

楊文科縣長特別到場勉勵參訓役男，肯定大家願意配合政府政策、投入替代役召訓工作，今年的新竹縣替代役召訓以「實作導向」為最大特色，取代傳統教室講授模式，加入更多實務操作情境，確保每位役男皆能掌握關鍵急救技能，此外，本次亦納入防災士認證課程，役男於通過結訓成績後即可取得防災士資格，有助提升基層防災專業與社區安全韌性。縣長表示，在極端氣候與複合型災害日增的環境下，強化國民基本急救能力，是落實全民國防與守護家園的重要基礎。

新竹縣政府消防局辦理「114年度替代役備役役男防災救護組召訓」，參訓役男與縣府及消防局代表合影留念，展現役男投入防災訓練的熱忱與決心。（圖/記者張家燁翻攝）

新竹縣消防局表示，本次替代役備役役男防災救護訓練，感謝所有役男在家庭與職場之外投入時間參訓，也感謝消防局教官團隊持續推動防災教育與急救訓練，隨著新竹縣人口持續成長，地方緊急救援與防災能量的重要性愈加凸顯，透過替代役召訓制度，讓更多備役役男具備急救與防災技能，不僅提升社區第一線的自救互救能力，也展現新竹縣消防局推動防災士制度、災害應變教育與提升全民安全的堅定承諾，期盼共同打造更安全的生活與城市環境。

