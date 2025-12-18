114年度汽機車燃料使用費補繳至12/31截止 逾期最高罰3000元

114年度汽(機)車燃料使用費補繳至12/31截止。





114年度自用汽(機)車燃料使用費開徵期已過，截至目前，南桃園地區仍有3萬餘件尚未繳納，中壢監理站已寄發雙掛號催繳通知單，限繳期限至今年12月31日止，為免於逾期受罰及後續移送強制執行，請車主儘速繳納，以維護自身權益。

中壢監理站表示，逾期繳納者，除依公路法第75條處以新臺幣300元到3,000元罰鍰外，所欠費額後續將移送法務部行政執行署，對於車主名下存款查扣或動產、不動產查封、扣薪等強制執行。

中壢監理站提醒，收到催繳通知書可透過監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw/)或手機下載監理服務APP、一卡通Money、橘子支付、街口支付、嗶嗶繳、全支付、悠遊付、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行、蝦皮購物及愛金卡icash Pay(114年12月29日上線啟用)等APP查詢繳納或持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納。

廣告 廣告

114年度汽(機)車燃料使用費補繳至12/31截止。

車主若不確定是否已繳納汽燃費或未收到催繳通知書，可於監理服務網、監理服務APP查詢或逕向監理機關洽詢；另外，四大超商多媒體設備也可以查詢、補單及繳費。

此外，中壢監理站再次呼籲車主朋友們，若接獲不明的訊息或來源碼等連結網站，請確認監理服務網之正確網址(https://www.mvdis.gov.tw/)，認明.gov.tw結尾才是政府機關網址，請勿任意點擊來源不明的電子郵件簡訊或連結，以免上當受騙。有關汽機車燃料使用費的繳費或相關問題，歡迎民眾來電洽詢(中壢監理站：03-4253990＃107、108、405)。



更多新聞推薦

● 不出席立院專案報告 潘孟安：蔡、馬、扁政府都婉拒，非單一政黨主張