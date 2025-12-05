114年度環境教育認證績優表揚 長榮大學珍古德根與芽中心榮獲優良獎





環境部舉辦114年度環境教育認證績優表揚大會，表彰在環境教育有卓越貢獻的環境教育設施場所及環境教育人員。環境部部長彭啓明頒獎表揚21處環境教育機構及設施場所績優單位、16位環境教育績優人員。長榮大學國際珍古德根與芽生態教育中心榮獲優良獎，陳信良董事長、孫惠民校長及中心主任劉碧株出席受獎，並前往總統府接受蕭美琴副總統召見表揚。

114年度環境教育認證績優表揚，獲獎的21處績優環境教育機構及設施場所，優異獎7處、優良獎14處。16位環境教育績優人員分別是卓越獎4位、優等獎12位。彭啓明部長表示，面對氣候變遷的嚴峻挑戰，環境教育是凝聚全民共識、推動永續轉型的關鍵力量，對環教夥伴的無私奉獻表達最誠摯的感謝。

長榮大學國際珍古德根與芽生態教育中心與國際珍古德教育及保育協會中華民國總會合作，推展珍古德博士的根與芽計畫，並與多所學校、環教中心、環境友善團體建立合作機制，今年順利通過環境部環境教育設施場所3年期評鑑並獲得優良獎。孫惠民校長表示，獲獎就是肯定該校在環境教育推廣、場域經營與永續學習倡議方面的長期深耕與實質成效。

長榮大學國際珍古德根與芽生態教育中心成立以來，以深耕在地、連結國際、社會責任為環境教育推動目標，透過體驗式、國際化、趣味性、多元化的特色課程，營造永續生態與教學的教育園地。近年來結合珍古德協會的國際教育資源，定期舉辦國際講座、亞太青年高峰會等有著亮眼的成果。

中心主任劉碧株表示，透過根與芽校園行動方案，在世界地球日帶領學生走入社區，探索社區人文地產景，培養青年以行動關懷水環境。經由教學與學生社團運作，建立根與芽長期耕耘，教導學生能提出、規劃並執行永續倡議，形成具延續性的環境教育場域。這些成果體現該中心推動環境教育的目標，這也是順利通過3年期評鑑的重要基礎。

