114年度節電成果發表 協助72戶弱勢家庭汰換家電

臺東縣政府財政及經濟發展處在縣府大禮堂，舉辦114年度臺東縣節電夥伴計畫成果發表會。

為降低碳排放，並配合中央推動地方能源治理，臺東縣政府財政及經濟發展處今（16）日下午在縣府大禮堂，舉辦「114年度臺東縣節電夥伴計畫成果發表會」。此計畫結合基礎節電工作，因地制宜，透過推動住宅及服務業部門相關節電措施，今年已協助社福團體、弱勢家庭、民宿業者、集合式住宅汰換設備。

計畫成果發表會中，同時表揚4組社福團體、2位協助弱勢能源關懷計畫的里長、22間低耗能民宿單位，以及5處集合式住宅單位。此外，邀請4位受補助單位分享節電經驗，讓與會者更了解實務成果；也安排計畫相關有獎徵答及抽獎活動，增添活動趣味性與互動性，現場氣氛熱烈。

廣告 廣告

臺東縣政府財政及經濟發展處章正文處長表示，在基礎節電部分，114年度計稽查302間指定能源用戶，並協助2處用電大戶檢視能源分布狀況，同時追蹤過去2處，接受輔導用電大戶設備汰換情形。此外，深入偏鄉進行節能宣導，將節電觀念落實在實際行動，改善大家用電習慣，全面推動節電作為。

另外，針對在地化資訊，積極與地方推動低耗能民宿暨集合式住宅計畫，融入綠建築觀念，實施節能措施，提高用電效率。

同時執行弱勢能源關懷計畫，攜手社會處及中正里吳佳真里長、中華里楊耀乾里長深入關懷轄內能源資源，協助里民汰換老舊用電設備，提供縣轄內社福團體汰換節能排風扇、隔熱漆等，以實際行動實踐能源正義，用節能的改變為弱勢家庭與機構，注入更多溫暖與永續的觀念，以符合SDGs7：「確保所有人都能享有可負擔的、可靠的、永續與現代的能源」目標，總計提供205萬補助推動經費，推動節能改善行為，透過生活實踐，達成節電目標。

財經處進一步說明，臺東縣積極推動「慢經濟」精神，以永續為核心，從在地出發，持續發展自然且真實的經濟模式。今年推動的低耗能民宿暨集合式住宅計畫，協助民宿業者及集合式住宅汰換設備，改善項目包括照明系統、熱泵設備與房控遠端控制系統等，預估每年可節省約66,338度電。此外，在弱勢能源關懷計畫方面，共有4處社福團體獲得節能改善經費，包含LED燈具汰換、排風扇補助及隔熱漆施作等。

財經處籲請民眾持續加入節電行列，並與縣府攜手共同朝向淨零碳排目標邁進。今年已協助72戶弱勢家庭汰換日常所需的高耗能家電，以改善生活環境並減輕能源支出負擔，預計每年可節電約44,011度。