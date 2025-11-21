114年度肅貪業務精進聯繫會議圓滿落幕

法務部廉政署於11月20、21日舉行「114年度肅貪業務精進聯繫會議」。(圖片來源/法務部廉政署)

法務部廉政署於11月20、21日舉行「114年度肅貪業務精進聯繫會議」，今(21)日由法務部部長鄭銘謙親臨主持座談，邀請臺灣高等檢察署臺南檢察分署黃檢察長玉垣、臺灣臺南地方檢察署鍾檢察長和憲與本署馮成署長、本署肅貪組及各地區調查組組長、駐署檢察官及廉政官等147名人員共同與會。

法務部鄭部長銘謙致詞。(圖片來源/法務部廉政署)

本次訓練內容豐富精實，聚焦現階段國家政策的三大重點項目，包含「公益揭弊者保護法」、「國家機密保護法」及配合「國民法官法」二階段，納入有期徒刑十年以上重罪等法律及制度修正，持續精進廉政官查緝貪污犯罪及人權保障等相關專業職能。

114年度肅貪業務精進聯繫會議活動。(圖片來源/法務部廉政署)

鄭部長於本次會議中，轉達行政院對廉政工作的肯定，也對肅貪同仁提出4點期許，期望所有同仁能秉持清廉勤政、追求卓越的精神持續精進：

一、端正品格、正人正己：司法人員必須具備最高的品操。

二、重視專業能力與社會相當性：偵辦案件須兼顧當事人有利及不利之情形，一律注意，落實客觀性義務。

三、團隊合作、整合肅貪能量：透過駐署檢察官、肅貪單位及政風單位的良性互動，形成「防貪、肅貪、再防貪」的正向循環。

四、接軌新知、與時俱進：肅貪人員必須掌握科技發展或法規修訂的最新動態、與時俱進。

114年度肅貪業務精進聯繫會議在鄭部長勉勵下圓滿落幕，馮署長最後亦提點本署肅貪同仁應不負部長期許，繼續擦亮、擦好廉政署的招牌。

