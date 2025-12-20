114年度臺北教育111標竿學校頒獎典禮11校奪魁

圖：教育局提供

114年度臺北教育111標竿學校頒獎典禮於12月20日（星期六）假本市大同區日新國小旺台樓旺台廳隆重舉行，共有11所學校奪魁，教育局鄧進權副局長親臨會場致詞及頒獎，表彰標竿學校致力凝聚親師生共識發展學校特色、培養學生專長、營造順性揚才的校園環境，樹立教育111的典範，並邀請本年度標竿學校蘭雅國中弦樂團為頒獎典禮帶來精彩的開場表演，提供孩子們展現專長及累積自信的舞台，亦為標竿學校落實一生一專長的體現。

「臺北教育111」係指一校一特色、一生一專長及一個都不少，期透過政策之引領及推動，讓每一所學校都能發展獨具特色，經營為具有高度效能的學校；其次，讓每一位學生至少發展一項藝術或運動專長，以利其均衡成長與發展，並擁有健康多元的休閒生活。最後，則是期待師長與學校不放棄任何一位學生，提供最多的學習支持，讓每一位孩子都能適性學習，成就最好的自己。

臺北教育111標竿學校評選自98年辦理迄今(114)年已邁入第17屆，由教育學者及辦學實務經驗豐富的校長們組成評審小組進行審查，今年共計16所學校報名，歷經初審書面審查、複審實地訪視及決審三階段，今年最終獲獎學校計有11所，分別為：大屯國小、平等國小、延平國小、長安國小、河堤國小、溪口國小、舊莊國小、格致國中、蘭雅國中、興福國中及木柵高工，總通過率約68.75%，評選過程嚴謹周全，標竿學校除獲頒獎牌外，另頒發30萬元獎勵金。本年度標竿學校之一校一特色主題，列舉如下：

一、大屯國小

大屯國小位於陽明山國家公園內，具有豐富的生態教學資源。校內的老樟 樹是我們的精神中心，曾獲選為全臺最美校樹，從大樹生態課程出發，結合SDGs，發展出系統性的生態教育特色，今年並通過國際臺美生態學校的認證。

二、平等國小

平等國小以布袋戲「巧宛然掌中戲團」為核心特色，將操偶、鑼鼓、劇本創作融入跨領域課程，從山林走進舞台，從在地走向國際。孩子在表演中培養專注力、創造力與文化自信，讓傳統藝術在童年扎根、向世界發聲。

三、延平國小

延平國小以將「偶戲」元素深植於延平校訂課程，透過口語及寫作的訓練、光影偶及布袋戲偶的操作、偶戲團隊的經營與創新，讓偶戲不斷為延平學子們創造精彩的風景。在推動雙語的路上，教師們秉持打造完善軟硬體環境的理念、建構兼具線上與線下交流的多元機會，而孩子們與國外友人主動分享校訂課程偶戲所學，共同達成了立足在地、翱翔國際的理想。

四、長安國小

長安國小以推動國際教育為「一校一特色」，以發展「學習自發、國際互動、世界共好」為願景，設計多元雙語課程並探索 SDGs永續目標，打造永續國際教育品牌，分享創新成果。

五、河堤國小

河堤國小秉持「健康、活潑、快樂、學習」的願景，以「學生第一、適性發展、成就每個孩子」為核心目標，發展一校一特色——「智慧共學在河堤，閱讀連結大世界」。透過走讀社區、跨域統整教學與數位閱讀，更結合外部資源，共同打造深耕閱讀的學習環境，於111年度榮獲教育部「閱讀磐石獎」，成為河堤最響亮的品牌。

六、溪口國小

溪口國小以教育111的信念與使命，讓每個學生都能開展多元潛能，成為一所具-科學培育新「溪」望、幸福成長入「口」岸的優質校園。

七、舊莊國小

舊莊國小以續綠活心舊莊-以關懷在地環境，啟發國際視野的願景出發以環境教育議題、自主探究的校本課程，提昇學習效能，建立學校特色，讓學生100%參與「一校一特色」的學習。

八、格致國中

臺北市立格致國中──一所座落於陽明山、擁有優質自然環境與深厚人文底蘊。格致以「樂觀格致人、勇敢探索家」為願景，培養學生面對挑戰、勇於嘗試、熱愛生活的態度。

九、蘭雅國中

在一校一特色的深耕上，蘭雅以「蘭雅 i 國際，全球公民責任」為核心透過i文化、i生態、i人權三大主題課程，結合跨國交流，帶領孩子從熟悉的在地出發，看見更寬廣的世界，在真實的互動中培養跨文化理解力與國際視野。

十、興福國中

興福國中以紮實的閱讀力為根基，延伸出雙語與 STEAM 科技的多元特色；從樂玩中啟動學習的樂趣，激盪出孩子探索世界的興趣火花，引領孩子在過程中找到自信，綻放出屬於自己的獨特光芒。

十一、木柵高工

木柵高工以推動創造力教育，培育「具創業精神的智慧創客」，學校設計了「覺知破框、學習併框、整合建框」三階段課程，並導入 FORCE 學習模組，以深化學生的創新力與實作力。(廣告)

