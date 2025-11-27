114年度花蓮縣模範農民表揚 農友齊聚見證花蓮農業逆境中再創輝煌

▲名揚東瀛露予莊園陳期泓奪日本世界綠茶大賽最高金賞。

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】在極端氣候、連年天災與全球政經局勢不穩的挑戰下，花蓮農業依然展現驚人的韌性與活力。農友們以踏實務農的專業態度、持續精進的技術，以及對土地的深厚情感，讓花蓮農業在逆境中依舊穩健前行、綻放光芒。為向這份堅持與付出致上最高敬意，花蓮縣政府農業處今（27）日上午11時在花蓮美侖大飯店舉辦「114年度花蓮縣模範農民表彰活動」，由花蓮縣長徐榛蔚親自到場頒獎，與農友一同分享榮耀時刻。

廣告 廣告

今年共有 74 位模範農民接受公開表揚。他們分別在稻作、蔬果、茶葉、畜牧、林業、休閒農業等領域皆有卓越表現，更是花蓮農業轉型升級的重要力量。縣府同時頒發 22 座感謝獎座給各農業輔導單位，肯定其在田間第一線提供技術支持、專業指導與資源整合的貢獻，展現花蓮農業公私協力、共同耕耘的成果。

▲公私協力做後盾，攜手推動農業升級。

值得一提的是，今年的表彰活動也將多項國際級、國家級與縣級評鑑成果一併呈現。包含榮獲 2025 英國美食大賞（Great Taste Awards）三星獎、日本 2025 世界綠茶大賽最高金賞 等國際獎項；以及 臺灣稻米達人選拔金、銀牌、「全國十大神農」、「臺灣咖啡分類分級評鑑」等重要國家級獎項。縣內亦有多項地方評鑑表現亮眼，包括花蓮西瓜、花蓮文旦、蜜香紅茶、花蓮精品咖啡、苦茶油評鑑等獎項，皆展現花蓮農產品在產地、品質與品牌力上的高度認同。

花蓮縣長徐榛蔚致詞時表示，在多重天災的嚴峻考驗下，花蓮農民依舊以堅韌的毅力與專業守護家園，用心栽培每一株作物，終能挺過挑戰並維持優良品質，讓全國消費者安心品嘗花蓮好農產。這份榮耀屬於每一位農友，縣府未來將持續推出更多政策與輔導措施，協助農民提升技術、增加產能，同時推動花蓮農業朝品牌化、國際化與智慧化邁進。

▲全國十大績優產銷班榮獲縣長表揚。

縣長徐榛蔚說，模範農民表揚不僅是肯定，更象徵花蓮農業體系共同努力的成果。期盼透過公開表彰，讓更多農友彼此交流、互相學習，共同打造花蓮農業永續發展、持續升級、走向國際的亮眼未來。

第34屆全國十大神農 曾吉生

114年全國十大績優農業產銷班 傅振哲

114年臺灣稻米達人選拔-金、銀牌

金牌 黃治鴻

銀牌 康明義

銀牌 李坤奎

銀牌 范志豪

2025第二屆臺灣咖啡分類分級評鑑

水洗處理組-精選 馬耀福佑

其他處理組-優選 劉孟宗

其他處理組-優選 張進義

2025英國美食大賞(Great Taste Awards)三星獎

名鶴茶園-粘竣程

清風茶行-謝茗遠

2025日本世界綠茶大賽-最高金賞獎

露予莊園-陳期泓

花蓮縣重要棲地生態服務給付棲地成效卓越獎

陳美瑾

潘仕堂

潘連福

彭明傳

崔智蒨

114年度花蓮縣西瓜評鑑比賽-金、銀、銅牌

金牌-彭新桂

金牌-林龍飛

金牌-吳富貴

銀牌-陳順諒

銀牌-李金源

銀牌-羅榮廣

銅牌-游慶宗

銅牌-楊定嘉

銅牌-羅東昇

114年度花蓮縣文旦評鑑比賽-金牌

黃文昇

鄭美珠

羅玉珠

黃貴珍

114年度花蓮縣蜜香紅茶評鑑-金牌獎

新鶴茶園-江達隆

清風茶行-謝茗遠

114年花蓮縣精品咖啡評鑑

一般組-特等獎 林金光

一般組-頭等獎 劉孟宗

一般組-金質獎 康振福

有機組-特等、頭等、銀質獎 戴豐秋

有機組-金質獎 黃怡瑄

114年花蓮縣苦茶油評鑑

金獎 馨萱農園-蔡明麗

金獎 阿步農園-葉步伸

銀獎 牧蟲園農場股份有限公司-李新政

金獎 長良自然生態農場-連崇德

金獎 祿繹油茶育苗場-王德義

銅獎 耕鳥共食-李建國

銅獎 石多田有機苦茶園-張平禎

（照片記者劉瑞娜翻攝）