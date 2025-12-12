114年度迄今清除海洋廢棄物49.3公噸 竹市府表揚海洋巡守隊

年度海洋環境管理績優人員頒獎暨海洋環境管理業務交流會，秘書長張治祥頒獎給廢棄漁網回收去化成果績優人員。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

守護海洋環境你我有責！新竹市有一群漁民、潛水客、學生，在新竹市環保局號召下組成海洋巡守隊，至今邁入第九個年頭，除清理海洋廢棄物外，也擔負第一線海洋環境守護的重責大任，為感謝這群在地海洋英雄，環保局十二日舉辦「一一四年度海洋環境管理績優人員頒獎暨海洋環境管理業務交流會」，由秘書長張治祥代表頒獎表揚環保艦隊績優船主共二十二位、廢棄漁網回收績優漁民共八位，感謝海洋巡守隊員無私奉獻，守護海洋生態環境。

新竹市海洋環保艦隊帶回海漂垃圾。(記者曾芳蘭翻攝)

張治祥秘書長頒發守護海洋加菜金予竹市海巡同仁，感謝海巡同仁除肩負守護「國安、治安、平安」的任務，更需處理轄內海洋污染事件應變事務，秉持高度的責任感與使命感，積極配合竹市各項海上應變及救援任務，透過這場交流會，藉此向海巡同仁表達最高的敬意與感謝。

環保局表示，為全方位治理海洋廢棄物，守護海面、海底及海灘的環境，竹市自一0六年起陸續成立「海洋環保艦隊、海底撈巡守隊、香山少年巡守隊」等海洋巡守隊，人數逐年成長，現有隊員超過二百人。海洋巡守隊用實際行動，展現珍惜海洋資源的初心，今(一一四)年截至十一月底，執行海底覆網清除作業，共計清除海洋廢棄物四十九點三公噸。

環保局指出，目前有三組海洋巡守隊在海洋在第一線清除海廢，環保局亦持續與產發處合作辦理「廢棄漁網回收再生專案」，建立獎勵收購機制，鼓勵漁民將廢棄漁網整理、裁剪後，交由專業廠商回收，再送至後端處理廠製成再生塑膠粒料，近四年總計回收廢棄漁網超過二十七公噸，回收廢棄漁網可以從源頭直接杜絕海廢潛在來源，同時減少海洋生物遭受海廢纏繞或誤食的環境生態衝擊，達成「海廢源頭削減、漁民回收回饋、資源回收再生」三贏的循環經濟。