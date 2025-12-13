114年度鄉鎮市長聯繫會報順利舉行 張麗善肯定公共治理典範及資安楷模

▲縣長張麗善12日親自主持於三好國際酒店舉行114年度鄉鎮市長聯繫會報。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府於（12）日假三好國際酒店 3 樓尊爵廳舉行 114 年度鄉鎮市長聯繫會報，由縣長張麗善親自主持，與全縣鄉鎮市長及各局處首長共同研商地方重大提案、宣導縣政重點政策，並隆重頒發多項年度大獎，表揚在公共服務、資安治理及長者守護方面表現卓越的公所及單位。

張麗善縣長表示，第一線鄉鎮市長最了解地方需要，她常說村里長、代表、鄉鎮長、議員都是發現地方問題與建設需求的眼睛，因為有這麼多的眼睛幫忙，才能創造雲林縣的佳績。這幾年來非常感謝所有鄉鎮市長不分彼此，戮力繁榮地方、健全基礎建設，透過與雲林縣政府團隊共同合作，解決民眾問題，使雲林更加繁榮進步。

張麗善縣長指出，此次會報除了討論各鄉鎮市所關切的建設需求（如斗六市的道路排水改善、口湖鄉的環境及海堤美化工程、莿桐鄉的殯葬設施新建 等）以及行政效率議題（如土庫鎮建議將農災救助併入綠色環境給付、四湖鄉建議檢討公務人員指名商調規定），更重要的是頒發包含第七屆「服務上場-雲林公共治理典範獎、資安治理成熟度典範獎、獨居或失智長者智慧防護網絡服務計畫績優單位等三項重要獎項，肯定基層第一線人員的努力與付出。

雲林縣政府透過獎勵與競爭機制，引導各機關積極主動精進為民服務與創新工作。第七屆「服務上場-雲林公共治理典範獎」獲獎公所致力於突破創新，足為行政機關服務精進的標竿。獲獎單位如下：

第一名土庫鎮公所，獲獎方案為「健康土庫．永續旅圖—邁向永續觀光小鎮的創新實踐」，成功導入雲林幣等智慧治理工具。

第二名古坑鄉公所，以「防災在古坑—創新守護 韌性前行」方案獲獎，創新建立「飯店式安置」收容服務。

第三名大埤鄉公所，以「神救援:4天完成復原任務,20鄉鎮之最」獲獎，在 113 年凱米颱風期間，創下 4 天內完成災後復原的卓越紀錄。

優等斗南鎮公所、麥寮鄉公所、崙背鄉公所。

而在資安治理成熟度典範獎，此獎項旨在表彰於資訊安全治理領域展現卓越成效的機關。得獎單位透過完善的管理機制與風險控管措施，有效降低資安事件發生率。得獎公所有雲林縣斗六市公所、雲林縣土庫鎮公所、雲林縣大埤鄉公所。

最後頒發獨居或失智長者智慧防護網絡服務計畫績優單位，此計畫表揚在推動獨居或失智長者智慧防護網絡服務方面表現優異的單位。

公所關懷服務卓越獎：斗六市公所、二崙鄉公所、北港鎮公所。

關懷守護精進獎：土庫鎮公所。

智慧守護楷模獎：雲林縣警察局。

合作守護楷模獎：雲林縣衛生局。

張麗善縣長最後再次肯定親自出席聯繫會報的15位鄉鎮市長，充分展現對鄉鎮治理重視，也願意透過對話平台表達心聲，對於各鄉鎮市所關切的建設需求，縣府若能配合絕對全力支持。亦期盼透過聯繫會報的雙向溝通機制，縣府將持續秉持「行政一體」原則，共同推動各項建設與服務，以回應民眾需求，共同打造樂齡、安全且高效的智慧治理縣市。