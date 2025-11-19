114年度「汽機車燃料使用費」仍有車主未繳 最高罰3000元

114年度汽、機車燃料使用費已開徵，但截至11月目前仍有部分車主尚未繳清。為此，高雄市區監理所苓雅監理站提醒，若車主逾期未繳納汽燃費，將處300元以上、3000元以下罰鍰。

高雄市區監理所苓雅監理站表示，114年度汽燃費已在7月開徵，然而直到11月尚有部分車主未繳清費用，按《公路法》第75條規定，汽燃費逾期未繳者，將依欠繳期間的長短，處300元以上、3000元新台幣以下罰鍰。若車主因搬家、就業等原因，未收到汽燃費繳費通知單，可上網查詢或致電監理站確認。

另外，若車主想查詢有無繳清汽燃費，可到監理服務網或「監理服務」APP即時查詢與繳納，也可到全國各地監理所（站）臨櫃或電話洽詢。如收到相關簡訊通知，請不要直接點擊簡訊所附網址連結，避免造成金錢損失。

