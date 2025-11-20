114年教育部數位學習績優嘉市勇奪4項教案特優 民生國中老師囊括「雙特優」崇文國小獲卓越獎

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】教育部日前公布「114年推動數位學習績優徵選計畫」獲獎名單，嘉義市再度展現其在數位教育上的深厚實力，於競爭最激烈的「優良教案」類別中，一舉囊括4項「特優」最高榮譽，特優獎項數高居全國第一。市立民生國中蔡邦居老師更一人獨得「雙特優」殊榮，市立崇文國小亦榮獲「績優中小學學校」卓越獎，成果輝煌。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市的教育軟實力再次獲得中央肯定！我們始終堅持「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」的教育綱領，這次獲獎正是「科技相佐」的最佳體現。市府不僅推動「生生用平板」，更落實「師師有平板」的政策，提供第一線教師最充足的設備支援。蔡邦居老師、崇文國小與嘉北國小的卓越表現，證明嘉義市勇於創新、用心辦教育的努力，正為孩子打造面對未來的競爭力。

教育處長郭添財指出，教育處以「精緻創新」為目標，長期致力於教師專業發展。此次獲獎的老師們都是最優秀的典範。我們透過完整的培訓機制（如數位學習種子教師培訓）與「師師有平板」的硬體支持，讓教師能無後顧之憂地研發多元教材，將「科技相佐」落實於課堂。未來將持續深化數位課程，引導學生善用科技自主學習，培養AI時代的關鍵能力。

本次數位學習績優徵選，嘉義市在「優良教案」組共奪得4項特優、2項優選、3項佳作，共計9項大獎。最受矚目的亮點，當屬市嘉義立民生國中的蔡邦居老師；他自113年起參加嘉義市數位學習數學科種子教師培訓，在短短一年多的時間內，便已取得A1、A2、A3、B4講師認證，並即將取得B2、B5-1講師認證。此次他以「段考樂透彩 度出題× Kahoot 互玩 × 段考猜題王」及「機率玩很大:機G遊戲 DIY、AI歌曲創作與數位素養探索」兩案，同時勇奪自主學習組與PBL學習組的特優，展現其深厚的專業實力。

同樣大放異彩的市立崇文國民小學，不僅在學校整體推動上榮獲「績優中小學學校」類別的「卓越獎」，在教師教案研發上更狂掃4項大獎。學校以「三作法」+「四主軸」系統化建構數位學習藍圖，並發展「GREAT」主題校本課程。在硬體上達成「生生用平板1:1」及「班班有85吋大屏」，MDM數據顯示平板月使用率達100%，累計使用時數逾12萬小時，成效卓越。教案部分，包含由曾郁芳老師獲得的自主學習組 (國小) 特優，以及該校教師團隊另獲得的2項優選 和1項PBL組佳作，充分展現學校從行政端到教學端全面落實數位學習的卓越成效。

在新科技組 (國小) 方面，市立嘉北國民小學的張君聖、彭佳伶老師以「城市編碼師:從『城市 城事』到『AI創世』」教案榮獲特優。此教案巧妙結合AI創客與在地文化，引導學生從生活情境出發，培養運算S維與解決問題的能力。

嘉義市此次在教育部數位學習評選中，以「特優獎數全國第一」的佳績，證明其在數位教育政策推動、教師專業發展與課程創新研發上，均位居全國領先地位。未來將持續深耕數位教學，為嘉義學子打造更優質、更具未來競爭力的學習環境。

