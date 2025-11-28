114年文化體驗教育計畫南部7縣市成果展演 臺南生活美學館盛大登場





國立臺南生活美學館，28日於少年家美學基地舉辦「來𨑨迌，114年文化體驗教育計畫南區成果展演」。開幕由藝術家林憶圻帶領高雄市新莊高中、屏東縣大同高中學生即興舞蹈演出，場面充滿感性與創意。

新莊高中孫同學是位成骨不全症患者(俗稱玻璃娃娃)，因為不能親臨現場，特別以影片分享心得，他說，林憶圻老師的即興舞蹈，打破我對舞蹈的框架想像，我從中看到不同同學的個人特質，謝謝林老師給我勇氣，讓我知道自己做得到。

本年度臺南生活美學館輔導陪伴藝術家、團隊，研發14組文化體驗內容，大家輪番展演，讓現場來自南部七縣市的校長、教師、來賓們印象深刻。

廣告 廣告

文化部藝術發展司黃宏文副司長表示，文化體驗教育計畫由文化部及教育部共同推動，自計畫推動以來，廣邀視覺藝術、音樂及表演藝術、文學閱讀、文化資產、電影、工藝設計等領域的藝術家，輔導超過400組藝文單位進入3,000多所學校，已有超過14萬學生參與文化體驗。

臺南生活美學館黃瓊瑩館長表示，希望帶給孩子們有趣的藝術教育，「來𨑨迌」是核心精神，今年與8所高中、14所國中、6所國小合作，讓不同教育階段學生，都能獲得豐富的藝術文化體驗，未來優質的課程將上架於「教育部美感教育資源整合平台」，歡迎學校向各縣市教育局(處)申請，本館也會繼續強化與南部七縣市學校的合作與資源整合。

文化部所屬臺南生活美學館輔導、開發嘉義、臺南、高雄、屏東、金門及澎湖等區域的文化體驗內容。藝術家黃于庭以身體語言進行舞蹈創作；藝術家盧子涵以影像與舞蹈跨領域，探討永續主題；小提親創意社融合舞蹈與數位技術，重構、表達內在情感與自我認同；阿伯樂戲工場運用戲劇結合在地歷史建築；阮劇團進入偏遠學校，以在地特色與生活經驗表達肢體；福德隆劇場以詩為主題，創作逐格動畫；勾勾手合作社運用文學作品引導學生自我覺察；奇巧劇團以傳統戲曲的「水袖」詮釋喜怒哀樂等，不同的體驗內容在好玩中傳達的多元文化內涵。

「114年文化體驗教育計畫南部七縣市成果展演」邀請屏東大同高中、高雄新莊高中及臺南安平國中三所合作學校共同演出，安平國中陳柏蒼校長更率學校師生共同參與。現場同時規劃金屬器皿手作、逐格動畫、金門洋樓浮雕紋飾擴香石手作等體驗內容。

更多新聞推薦

● 民眾黨稱徐春鶯遭押是「政治操作」 民進黨：任何人都不應違法