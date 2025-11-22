114年新任國中小學家長會長授證暨會務交流聯誼

花蓮縣政府於十一月二十二日（星期六）在花蓮福容飯店舉辦「一一四年度新任國中小學家長會長授證暨會務交流聯誼」活動，邀集全縣國中小學新任及連任家長會長參與，藉由授證與交流（見圖），肯定家長對教育的投入，並促進學校與家庭的良性互動。

活動開始以家長會長增能研習揭開序幕，由家長協會前理事長，現任客家事務處潘乾鑑處長親自分享，談到家長在孩子教育中扮演極重要的角色，分享過去長期擔任家長會長與學校合作的成功案例與家長委員會的經營策略，更期許透過有策略的會務管理，不僅能有效提升家長會的運作效率，還能促進家校合作，共同為孩子的教育發展努力，營造親師生更優質的學習環境。

縣長徐榛蔚表示，家長是孩子教育的重要夥伴，家長會的參與與支持，不僅協助學校推動教育政策，更能透過建言與協作，幫助學校掌握學生需求。教育是一項需要學校、家庭與社會共同投入的工作，縣府將持續推動親師合作，打造更具溫度與支持力的教育環境。

教育處長翁書敏指出，家長會在學校運作中發揮重要功能，透過建立學校端、家長端及教育行政端的溝通平台，使家長會長更有效地參與學校事務，協助教育政策落實，以提升學生學習成效與校園發展。