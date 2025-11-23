114年新北市八里區「多元文化繽紛嘉年華」 文康活動中心熱鬧登場
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】新北市八里區公所今（23）日在文康活動中心舉辦「114年新住民多元文化活動-多元文化繽紛嘉年華」，活動熱鬧登場。現場安排新住民姐妹舞蹈演出，文化推廣、手作體驗、多元市集與童玩闖關等豐富內容，也邀請在地協會「新北市八里新住民關懷協會」一同參與交流，帶領民眾進入多元文化的美麗與熱情。
▲114年新北市八里區多元文化繽紛嘉年華-活動大合照
八里區長林銚傑表示，八里地區因工作地理因素，有許多東南亞新住民與移工在此生活，形成多元文化交融的社區風貌。透過嘉年華的舉辦，希望促進在地居民與新住民之間的文化交流，讓大家從美食、手作、服飾到舞臺表演，更深入認識彼此的文化特色與日常生活。
活動自上午十點開始熱鬧不間斷，由「越南JW舞團」帶來特色開場舞揭開序幕；「珈斑樂舞團」以緬甸塞恩音樂組曲呈現優雅舞姿，「印尼竹韻揚聲樂團」則以竹琴奏出悠揚旋律，另有「街頭藝人飯糰」帶來氣球與魔術表演，台上台下互動頻繁、笑聲不斷。主辦單位更安排源自墨西哥節慶文化的敲敲皮納塔，邀請小朋友上台參與，熱鬧氣氛引來觀眾陣陣歡呼。
▲114年新北市八里區多元文化繽紛嘉年華-八里區林區長銚傑與新住民合照
公所文康中心周邊步設置特色市集，匯集多國風情。包括香甜酥脆的泰國椰奶煎餅、層次豐富的越式法國麵包，以及展現草原文化特色的蒙古手作飾品與紀念小物，讓民眾宛如走進異國街景。文化手作體驗區更是不容錯過的亮點。「越南奧黛設計體驗」邀請參加者在紙模特上創作個人風格；「泰國水燈製作」寓意祝福祈願；「柬埔寨編織魚」象徵豐收與平安；「越南斗笠彩繪」讓民眾自由揮灑創意，完成專屬作品。大小朋友在精緻的塗畫與編織過程中，親身感受不同文化的工藝魅力。
當天現場還提供新住民服飾試穿、異國情境拍照區與文化童玩闖關等體驗，讓民眾一次探索多國文化。整場嘉年華精彩不斷，在歡笑與熱情中，為八里帶來一場充滿色彩與溫度的文化盛宴。
更多活動相關訊息請至官方粉絲專頁【新北市八里區公所、幸福八里】查詢。
其他人也在看
南投「挺新的！」新住民家庭日熱鬧登場
一一四年「南投挺新的！」移民節多元文化活動暨新住民家庭日，(廿二)日上午在中興新村親情公園盛大舉行，吸引許多新住民家庭與民眾參與，異國舞蹈、歡笑聲交織，展現南投多元城市溫度。新住民家庭日開場活動，由「美樂迪舞蹈團」帶來氣勢恢宏的印尼戰馬舞，舞台以巨型地球意象為背景，象徵全球文化在南投美麗交融。縣政府代理秘書長簡青松代表縣府表揚10位新住民楷模，肯定他們在職場、家庭與社區等領域的貢獻。立法委員游顥、麥玉珍到場共襄盛舉，並說明21日立法院三讀通過，中央將成立「新住民事務發展署」，未來將整合部會資源，全面加強新住民教育、就業權益照顧。兩位立委強調，這是新住民工作重大進展，對新住民與新二代來說，絕對是好消息。新住民家庭日，匯聚不同文化，熱熱鬧鬧，宛如小小聯合國。現場安排越南斗笠舞 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
日遊客想吃鼎泰豐被台人擋 掀論戰：熱情地雷管太多
日遊客想吃鼎泰豐被台人擋 掀論戰：熱情地雷管太多EBC東森新聞 ・ 1 小時前
冬天早上爬不起來「不是怕冷」 醫師：在恢復原廠設定
冬天早上爬不起來「不是怕冷」 醫師：在恢復原廠設定EBC東森新聞 ・ 47 分鐘前
大里、太平3年查獲違法排廢水罰千萬 食品工廠罰百萬
環保局統計，近3年在大里、太平區共查獲違法排放廢水118家次，開罰近千萬，其中去年在大里區中興路一段一帶查獲一食品加工業排放製程廢水未符合放流水標準，依違反水污染防治法，開罰109萬2000元。環保局指出，大里、太平經重劃區開發後，工廠聚落與新建住宅混合發展，形成同條溝渠部分地下化、部分明渠，甚至穿自由時報 ・ 1 小時前
災後2個月！芥菜種會串聯愛心 陪花蓮光復走重建路
馬太鞍溪堰塞湖923洪災後屆滿2個月，基督教芥菜種會今（23）日以「用愛串聯全台」行動，把全國的祝福送進光復。單車隊自北部啟程，載著耶誕禮物抵達馬太鞍長老教會；現場由芥菜種會廚師團隊辦桌款待居民並舉辦祝福音樂會，盼成為脆弱家庭照顧者的力量，陪伴他們走過漫長的重建之路。自由時報 ・ 1 小時前
淨心安好：108個不生病的藏傳身心靈預防醫學處方
你以為需要改變世界，其實只需要先安住自己，煩惱才會一個個鬆開夫妻吵架，太太問：「信傳媒 ・ 44 分鐘前
投勞工運動大會熱鬧登場
南投縣一一四年勞工運動大會廿二日上午於南投高中盛大登場，吸引縣內二十支隊伍、約六百名勞工朋友熱情參與。活動由南投縣總工會副理事長歐木松主持，副縣長王瑞德代表縣長許淑華出席開幕儀式，向辛勤付出的勞工朋友致意，現場氣氛熱鬧、活力十足。王副縣長表示，勞工是國家與社會進步的重要力量，在全國人口中占比達48％。縣府長期重視勞工權益，今年特別成立「社會及勞動局」，增編人力與相關經費，期望打造更完善的勞動環境。他並鼓勵勞工朋友在忙碌工作之餘保持運動習慣，也歡迎大家來南投泡溫泉、賞星空、騎單車與健行，享受健康生活並紓解壓力。南投縣總工會歐副理事長指出，今年參賽隊伍由縣內各職業工會與企業單位組成，活動以推廣勞工運動為宗旨。感謝縣府及各機關單位的支持，使勞工運動大會順利舉辦，期盼未來有更多單 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
南投縣114年勞工運動大會熱鬧登場 600名勞工齊聚展現活力
南投縣一一四年勞工運動大會(廿二)日上午於南投高中盛大登場，吸引縣內二十支隊伍、約六百名勞工朋友熱情參與。活動由南投縣總工會副理事長歐木松主持，副縣長王瑞德代表縣長許淑華出席開幕儀式，向辛勤付出的勞工朋友致意，現場氣氛熱鬧、活力十足。王副縣長表示，勞工是國家與社會進步的重要力量，在全國人口中占比達48％。縣府長期重視勞工權益，今年特別成立「社會及勞動局」，增編人力與相關經費，期望打造更完善的勞動環境。他並鼓勵勞工朋友在忙碌工作之餘保持運動習慣，也歡迎大家來南投泡溫泉、賞星空、騎單車與健行，享受健康生活並紓解壓力。南投縣總工會歐副理事長指出，今年參賽隊伍由縣內各職業工會與企業單位組成，活動以推廣勞工運動為宗旨。感謝縣府及各機關單位的支持，使勞工運動大會順利舉辦，期盼未來有更 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
只有高雄有! TWICE安可曲獻唱"日不落" 獨家煙火秀寵台粉
南部中心／綜合報導南韓超人氣天團「TWICE」23日晚上將在高雄舉辦第二場演唱會，凌晨仍然有大批粉絲漏夜到場排隊買周邊商品，有人是才看完演唱會又來排隊。而在昨晚的首場演唱會上，破天荒打造360度全方位舞台，還有獨家煙火秀，而成員們更是全力火開，帶來三十多首歌曲，安可曲還唱了蔡依林的日不落，讓粉絲嗨翻。南韓超人氣天團「TWICE」22日晚上在高雄舉辦第一場演唱會，吸引五萬名粉絲到場，破天荒打造360度全方位舞台，還有獨家煙火秀。（圖／民視新聞）「你厚！」TWICE成員一開場，超接地氣的台語問候語，展現滿滿誠意。南韓超人氣天團「TWICE」出首十年，首度登上高雄世運主場館開館，破天荒重資打造360度全方位舞台，讓每個角落的粉絲都能零死角目睹精彩的表演。從歷年代表作，到各團員的solo，二小時，三十多首歌曲，成員們火力全開，展現封神的舞台魅力。不只舞台，唱到「ONE SPARK」時，世運主場館炸出高空火紅煙火，照亮夜空，獨寵台灣粉絲。安可曲更獻上蔡依林的日不落，再度掀起高潮，粉絲也高聲齊唱，宛如大型KTV。首場演唱會完美落幕，娜璉也在演出後立刻發布IG限動，用繁體中文向粉絲表達感謝。（圖／翻攝娜璉ig）首場演唱會完美落幕，娜璉也在演出後立刻發布IG限動，用繁體中文向粉絲表達感謝，誠意十足。而粉絲們也像接力賽一樣，看完演唱會，休息沒多久，馬上又到主場館外報到。粉絲說，「我看兩天 ，昨天也有看，今天又來排隊，因為周邊很難排，一直秒售，我昨天只有買到短袖的T恤而已，今天想要買灰色的帽T。另一名粉絲則是凌晨兩點多就來排隊，「想要買球衣，怕買不到所以早點來，沒有打算金額多少，但是就是能買到就好。粉絲搶買周邊商品，凌晨就來排隊，現場大排長龍，TWICE魅力襲捲高雄，粉絲也期待第二場的演出，會帶了什麼樣的驚喜。原文出處：只有高雄有! TWICE安可曲獻唱"日不落" 獨家煙火秀寵台粉 更多民視新聞報導才感性喊：台灣是我生長地方！楊丞琳突淚崩：覺得不會唱歌…高雄演唱會經濟太狂！捷運單日湧「這人次」創新高 運量超越跨年蔡英文「超狂藍髮」接子瑜回家！昔1句「霸氣力挺」網淚崩民視影音 ・ 44 分鐘前
南投林保分署運用國產木構造 邁向工程淨零目標
（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投林保分署推動國產木構造工程應用逾20年，減少進口木材運輸碳排放，材料本身也是碳儲存載體，經多年監測，國產材運用於木構造工程不僅防災，也兼具環境友善與景觀融合。中央社 ・ 1 天前
安捷航空飛機降落金門機場爆胎！幸無人傷亡 運安會調查結果曝
對此，安捷航空回應，已依主管機關指示強化飛航安全管理，自去年11月底起追蹤每趟任務數據，設定落地警戒值為1.6G，迄今未再超過；並已完成全體駕駛員夜間落地強化訓練，且將飛機結構檢查頻率從每550小時縮短為每250小時一次，以降低重落地與結構損害風險。去年11月4日晚間7...CTWANT ・ 52 分鐘前
苗栗花田地圖公開！ 聯大、嘉盛里賞花路線在這裡
農業部農糧署補助推動「114年2期作稻田轉作景觀作物營造農村花海風貌暨桃竹苗高鐵沿線景觀作物專區計畫」，苗栗市公所與農友攜手，在國立聯合大學八甲校區周邊及嘉盛里等農田，栽種波斯菊、向日葵，加上當季杭菊，美不勝收，公所公布4處花田，邀民眾共賞。自由時報 ・ 1 小時前
陸加碼專項債 挹注關鍵科技
為響應大陸「十五五」時期加快推進高水準科技，各地財政部門11月加大發行專項債以投資關鍵科技產業。包括北京、上海、廣東、四川、浙江等地當月披露的專項債投向政府投資基金總規模，超過人民幣（下同）800億元。工商時報 ・ 10 小時前
美現全球首例H5N5禽流感死亡！疾管署估人傳人風險低 石崇良：外出勿接觸禽鳥
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導美國華盛頓州日前通報全球首例人類感染H5N5型禽流感的死亡案例，衛福部長石崇良今（23）日表示，目前並未發現人傳人的...FTNN新聞網 ・ 41 分鐘前
「日本東北遊樂日」免費入場！送3千份好禮
[NOWnews今日新聞]一年一度的「日本東北遊樂日」將於12月6日、7日在華山1914文化創意產業園區盛大舉行。主辦單位表示，今年活動邁入第11屆，以最真誠的心意推動日本東北與台灣的深厚交流。本屆不...今日新聞NOWNEWS ・ 47 分鐘前
星動盃匹克球公益賽開球 名人攜手助花蓮災區長輩
（記者陳志仁／新北報導）第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽22日於板橋國民運動中心盛大舉行，新北市長侯友宜受邀出 […]引新聞 ・ 14 小時前
寒冬送暖 台南做工行善團修弱勢屋不停歇
寒冬送暖，台南做工行善團今持續至安南區、七股區修繕弱勢屋，台南市長夫人劉育菁至工地致贈餐點及飲品慰勞志工，案家的鄰居也送小西瓜感謝志工。安南區的潘姓案主為弱勢原住民，長期需洗腎治療，同住的兒子也因膝蓋受傷需手術休養，家中屋舍因風災而嚴重損毀，無力自行修補。做工行善團自10月起以「工會接力」方式展開協自由時報 ・ 42 分鐘前
感恩節出遊 恐遭遇豪雨、強風、大雪
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。一場影響範圍廣泛的暴風雪可能帶來豪雨、強風、大雪和雷暴雨。美...世界日報World Journal ・ 56 分鐘前
「南投挺新的！」 11/22中興新村親情公園盛大舉辦
南投縣府將於十一月二十二日在中興新村親情公園盛大舉辦一一四年「南投挺新的！」移民節多元文化活動。活動以「新住民家庭日」為主軸，融合世界文化特色，安排新住民表揚、新二代文化展演、親子野餐及趣味競賽等豐富內容，展現南投作為多元族群友善共融城市的精神。縣府表示，活動開場特別邀請「美樂迪舞蹈團」帶來極具特色的印尼戰馬舞揭開序幕，儀式設計以「地球」為核心意象，象徵世界文化在南投匯聚與融合。為表彰新住民的卓越表現，縣府特別舉辦新住民楷模表揚，肯定他們長期默默耕耘、積極參與的精神與成果，現場同時安排多場文化展演與體驗活動，包括由響賀音樂家帶領新住民姊妹演出的越南斗笠舞、桶頭國小新二代學生的陶笛合奏，且會場設置多元文化體驗區，讓民眾親身感受各國生活風情，並提供臉部彩繪與似顏繪插畫體驗，畫 ...台灣新生報 ・ 1 天前
護理人力不減反增！台東醫院慶130週年 院長：讓專業真正用在病人身上
衛福部台東醫院是許多台東人生命的起點。王蘭福說，台東醫院自1896年一路從診療所、總督府醫院、省立到署立醫院，陪伴地方走過不同時期，「50歲以上的台東人，有非常大比例是在台東醫院出生，這裡不只是一家醫院，更是台東人的共同記憶。」院內部分建物使用超過60年，這是必...CTWANT ・ 48 分鐘前