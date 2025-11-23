114年新北市八里區「多元文化繽紛嘉年華」 文康活動中心熱鬧登場

【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】新北市八里區公所今（23）日在文康活動中心舉辦「114年新住民多元文化活動-多元文化繽紛嘉年華」，活動熱鬧登場。現場安排新住民姐妹舞蹈演出，文化推廣、手作體驗、多元市集與童玩闖關等豐富內容，也邀請在地協會「新北市八里新住民關懷協會」一同參與交流，帶領民眾進入多元文化的美麗與熱情。

▲114年新北市八里區多元文化繽紛嘉年華-活動大合照

八里區長林銚傑表示，八里地區因工作地理因素，有許多東南亞新住民與移工在此生活，形成多元文化交融的社區風貌。透過嘉年華的舉辦，希望促進在地居民與新住民之間的文化交流，讓大家從美食、手作、服飾到舞臺表演，更深入認識彼此的文化特色與日常生活。

活動自上午十點開始熱鬧不間斷，由「越南JW舞團」帶來特色開場舞揭開序幕；「珈斑樂舞團」以緬甸塞恩音樂組曲呈現優雅舞姿，「印尼竹韻揚聲樂團」則以竹琴奏出悠揚旋律，另有「街頭藝人飯糰」帶來氣球與魔術表演，台上台下互動頻繁、笑聲不斷。主辦單位更安排源自墨西哥節慶文化的敲敲皮納塔，邀請小朋友上台參與，熱鬧氣氛引來觀眾陣陣歡呼。

▲114年新北市八里區多元文化繽紛嘉年華-八里區林區長銚傑與新住民合照

公所文康中心周邊步設置特色市集，匯集多國風情。包括香甜酥脆的泰國椰奶煎餅、層次豐富的越式法國麵包，以及展現草原文化特色的蒙古手作飾品與紀念小物，讓民眾宛如走進異國街景。文化手作體驗區更是不容錯過的亮點。「越南奧黛設計體驗」邀請參加者在紙模特上創作個人風格；「泰國水燈製作」寓意祝福祈願；「柬埔寨編織魚」象徵豐收與平安；「越南斗笠彩繪」讓民眾自由揮灑創意，完成專屬作品。大小朋友在精緻的塗畫與編織過程中，親身感受不同文化的工藝魅力。

當天現場還提供新住民服飾試穿、異國情境拍照區與文化童玩闖關等體驗，讓民眾一次探索多國文化。整場嘉年華精彩不斷，在歡笑與熱情中，為八里帶來一場充滿色彩與溫度的文化盛宴。

