114年新北市松年大學成果展 高齡世代展現才華 青春不老超進化

【記者羅伯特 / 綜合報導】114年新北市松年大學動態成果展於10日在市府3樓多功能集會堂舉辦，本年度以「世代同學、青春不老」為主題，已於10月20日至24日在市府1樓大廳完成靜態成果展。市長侯友宜親臨現場鼓勵長者透過經歷學習提升自我價值感為自己創造晚美人生。動態成果展表演節目共有20個，內容豐富，包括國標舞、旗袍舞、雙人舞、異國風情舞蹈、手語表演、樂器合奏等，展現銀髮學習的成果與活力神，更讓舞台呈現多元文化性與國際感。

圖說: 新北市松年大學動態成果展10日在市府3樓多功能集會堂登場

侯友宜表示，截至今年11月底，新北市65歲以上老年人口已達80萬3,768人，占全市人口19.86%，為了照顧銀髮長者、延緩老化，市府持續推動老人共餐、社區照顧關懷據點、松年大學及公寓大廈銀髮先修班等，讓長者都能在地安老與健康樂活。參與學員都經過密集排練，更突破班級界線共同合作，象徵銀髮族堅持學習與不畏挑戰的精神。

圖說: 平均年齡60歲的「圓週綠尋夢舞團」帶來開場表演，舞姿輕盈靈巧，節奏感強，讓侯友宜上

新北市音樂文化服務會帶來薩克斯風、二胡、竹笛的跨界合作，學員們為了成果展進行密集排練，挑戰中西樂器融合的高難度演出。鶯歌區永吉社區發展協會陳廖桂春女士84歲，每天轉乘兩班車到永吉活動中心參與學習，依然保持著開朗的笑容，展現毅力與樂觀心態，以實際行動詮釋「終身學習、活力不分年齡」之精神，並展現新北市松年大學推動樂齡學習之成果。

圖說: 新北松年大學動態成果展，學員各個拿出學習到的才藝本領，自信登台表演

新北市松年大學自87年起開辦以來，將邁入第28年，從第1年的57個班級，參加學員1,967人，每年不斷成長，迄今已成長至958班，提供3萬多個參與名額。松年大學提供長者終身學習機會，不僅透過學習保持思維活躍、增進知識及與社會保持連結，增加人際互動交流更能讓長者保持活力，以達健康老化、活躍老化，進而延緩失能，讓自己更有自信、有價值感。松年大學提供數位資訊、多元文化、文創藝能、旅遊休閒及健康運動等多類型課程，以滿足不同需求，使長者能夠在輕鬆的氛圍中快樂學習、充實自我，展現才華。松年大學設有春、秋兩季班，每年春季班2月、秋季班8月招生，歡迎年滿55歲並設籍新北市的朋友報名參加，讓銀髮生活更添精彩。

社會局長李美珍更表示，新北市因應超高齡社會的來臨，翻轉過去對老的刻板印象，推廣新五老運動至各據點、社區，鼓勵長者參加幸福生涯、心靈支持、健康養生等講座，使老「有所用、有所為、有所學、有所樂、有所望」，在生活中實現自我價值，「心無老、人就不老！」