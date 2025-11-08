114年新北市表揚18名好人好事代表 侯友宜：善的力量照亮新北
記者吳瀛洲／新北報導
新北市府與新北市表揚好人好事運動協會七日下午在市府六樓大禮堂舉辦「一一四年新北市表揚好人好事代表頒獎典禮」，市長侯友宜逐一表揚十八名善行典範，感謝得獎代表的長期付出與奉獻；他表示「做好事、做好人，更要讓善的力量被看見、被傳遞」，他們讓善的力量照亮新北。
侯友宜表示，新北市正是因為有這些願意挺身而出、默默耕耘的市民英雄，用行動溫暖社會，才能讓城市更友善、更美好，成為大家學習的榜樣。
今年受表揚的十八名好人好事代表為：鄭陳阿園、王里、黃麗穎、莊平海、陳雪嬌、周寶玉、林季臻、張經宜、陳鳳釐、黃熖銅、楊麗芬、顏志鵬、黃道易、吳柏震、郭議罄、李長昇、邱建安、黃麗?。
社會局指出，獲獎代表，其中淡水區福德里八十歲的王里，長年熱心公益，疫情期間更主動關懷被隔離的獨居長者與鄰居，親手送上物資與問候，被里民稱為「活菩薩」；她年輕時曾任婦產科助產士，迎接過無數新生命，她謙虛地說「好事，不在於宏大，而在於真心；好人，不在於名聲，而在於持續地行動」。
汐止區的鄭陳阿園以一生詮釋「堅毅中的溫柔」；她從雲林到新北，靠著務農、保母、清潔等工作養大六名子女，還照顧十名孫兒。生活再忙她仍抽空擔任環保志工、省吃儉用做公益，得知有人需要幫助，便慷慨捐贈物資與善款，實踐「行善不分大小，點滴都能成為力量」。
泰山區的黃道易則以專業回饋社會，他是明志科技大學機械工程系副教授暨智慧載具研發中心副主任，投入自動駕駛研究、火災鑑定及安全教育，曾代表團隊於「杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽」獲獎。他說，科技不只是創新，更應守護人與社會的安全，帶來正向影響。
